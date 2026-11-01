الجامعة الإسلامية تحصد 10 مراكز متقدمة في مسابقة عالمية للبرمجة

حققت الجامعة الإسلامية بغزة إنجازاً لافتاً في مسابقة " IEEEXtreme 20.0" العالمية للبرمجة، بتصدرها الجامعات المشاركة على مستوى قطاع غزة، وحصول فرقها على 10 مراكز متقدمة على مستوى فلسطين، فيما احتلت المرتبة (199) عالمياً.

وجاءت مراكز فرق الجامعة في المسابقة عند المراتب الثالثة والرابعة والسادسة والسابعة والثامنة والعاشرة، إضافة إلى المراكز الثالث عشر والخامس عشر والسابع عشر والثامن عشر، في إنجاز يعكس كفاءة طلبتها وقدرتهم على المنافسة الدولية رغم الظروف الاستثنائية التي يعيشها قطاع غزة.

وتنظم المسابقة جمعية مهندسي الكهرباء والإلكترونيات (IEEE)، وتتنافس خلالها فرق طلابية من مختلف أنحاء العالم على مدار 24 ساعة متواصلة، في تحديات برمجية تتطلب مهارات متقدمة في التفكير المنطقي والتحليل وحل المشكلات والعمل الجماعي.

وهنّأ رئيس الجامعة الإسلامية بغزة، الأستاذ الدكتور أسعد يوسف أسعد، الطلبة والفرق المشاركة بهذا الإنجاز، مؤكداً أنه يعكس قدرة العقول الفلسطينية على الإبداع والتميز رغم التحديات، ويمثل مصدر فخر للجامعة وأسرتها الأكاديمية والإدارية.

وأكد أسعد مواصلة الجامعة دعم طلبتها وتمكينهم علمياً وتقنياً، وتوفير فرص المشاركة في المسابقات والمبادرات الدولية، مشدداً على أهمية الاستثمار في العقول الشابة باعتباره ركيزة أساسية في مسيرة التعافي وإعادة البناء. كما ثمّن رعاية حملة "مداد الخير" للإغاثة العاجلة للمسابقة ودعمها للطاقات الشابة.

من جانبه، قال مرشد فرع (IEEE) الطلابي في الجامعة ومراقب المسابقة، الأستاذ الدكتور عمار أبو هدروس، إن النتائج تعكس ما يمتلكه الطلبة من قدرات معرفية ومهارات برمجية تؤهلهم للمنافسة في المحافل العلمية الدولية.

بدوره، أوضح مشرف فرع (IEEE) الطلابي في الجامعة، المهندس حمادة أبو أرجيلة، أن الفرق بدأت المنافسة محلياً عند الساعة السادسة صباحاً، بعد أربع ساعات من انطلاقها عالمياً، إذ انتظر الطلبة بزوغ الفجر للوصول إلى الجامعة في ظروف أكثر أماناً.

وأضاف أن تأخر انطلاق المنافسة محلياً لم يثنِ الطلبة عن المشاركة، ولم ينتقص من عزيمتهم، مشيراً إلى أن النتائج جاءت ثمرة جهود الطلبة والمتطوعين في الفرع الطلابي، إلى جانب دعم إدارة الجامعة.

ويعزز هذا الإنجاز حضور طلبة الجامعة الإسلامية في المنافسات البرمجية الدولية، ويؤكد أهمية المبادرات والأنشطة العلمية في تطوير مهاراتهم التقنية وصقل قدراتهم العملية.

المصدر / فلسطين أون لاين