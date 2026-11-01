الشرطة البريطانية تعتقل محامية خلال احتجاج داعم لفلسطين

اعتقلت الشرطة البريطانية المحامية والمدافعة عن حقوق الإنسان مارغريت أوين، البالغة من العمر 94 عاماً، خلال مشاركتها في احتجاج تضامني مع فلسطين أمام السفارة الأميركية في لندن، ضمن تحركات متواصلة للمطالبة برفع الحظر عن منظمة "فلسطين أكشن".

وأعلنت الشرطة، أمس السبت، توقيف عشرات المتظاهرين خلال مظاهرة جديدة دعماً لحركة "العمل من أجل فلسطين" (فلسطين أكشن)، التي حظرتها الحكومة البريطانية وصنفتها منظمة إرهابية، وذلك قبل أيام من جلسة مرتقبة أمام المحكمة العليا للنظر في قرار الحظر.

وقالت الشرطة، في تحديث مسائي، إن عمليات التوقيف لا تزال مستمرة، مشيرة إلى ارتفاع عدد المحتجزين إلى 139 شخصاً.

ورفع المشاركون في الاحتجاج لافتات أمام السفارة الأميركية، كُتب على بعضها: "أنا أعارض الإبادة الجماعية، وأدعم فلسطين أكشن"، و"كيف تُعتبر محاولة وقف إبادة جماعية جريمة؟"، و"نحن متظاهرون، ولسنا إرهابيين".

وجاء اعتقال أوين رغم مسيرتها الممتدة لعقود في الدفاع عن حقوق الإنسان، وحصولها عام 2013 على وسام الإمبراطورية البريطانية "OBE"، تقديراً لإسهاماتها في تعزيز حقوق النساء، ولا سيما الأرامل.

المصدر / الجزيرة