فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

ملتقى فلسطيني في بروكسل يدعو إلى إعادة بناء التمثيل الوطني على أسس ديمقراطية

الجامعة الإسلامية تحصد 10 مراكز متقدمة في مسابقة عالمية للبرمجة

الشرطة البريطانية تعتقل محامية خلال احتجاج داعم لفلسطين

اكتمال أضلاع المربع الذهبي لبطولة كأس الألف شهيد

الاحتلال يعتقل شقيقين ويصعّد إجراءاته العسكرية في الضفة الغربية

تشييع جثامين خمسة شهداء من الشرطة في خان يونس

حدود الذاكرة البشرية.. كم معلومة يستطيع دماغك الاحتفاظ بها؟

لاعب مدافع يدخل حسابات برشلونة

بحجم سيارة صغيرة.. اكتشاف إسفنجة عملاقة في أعماق المحيط الهادئ

9 شهداء ومصابون في قصف وإطلاق نار إسرائيلي على غزة

الشرطة البريطانية تعتقل محامية خلال احتجاج داعم لفلسطين

01 نوفمبر 2026 . الساعة 17:15 بتوقيت القدس
...
اعتقلت الشرطة البريطانية المحامية والمدافعة عن حقوق الإنسان مارغريت أوين (وكالات)

اعتقلت الشرطة البريطانية المحامية والمدافعة عن حقوق الإنسان مارغريت أوين، البالغة من العمر 94 عاماً، خلال مشاركتها في احتجاج تضامني مع فلسطين أمام السفارة الأميركية في لندن، ضمن تحركات متواصلة للمطالبة برفع الحظر عن منظمة "فلسطين أكشن".

وأعلنت الشرطة، أمس السبت، توقيف عشرات المتظاهرين خلال مظاهرة جديدة دعماً لحركة "العمل من أجل فلسطين" (فلسطين أكشن)، التي حظرتها الحكومة البريطانية وصنفتها منظمة إرهابية، وذلك قبل أيام من جلسة مرتقبة أمام المحكمة العليا للنظر في قرار الحظر.

وقالت الشرطة، في تحديث مسائي، إن عمليات التوقيف لا تزال مستمرة، مشيرة إلى ارتفاع عدد المحتجزين إلى 139 شخصاً.

ورفع المشاركون في الاحتجاج لافتات أمام السفارة الأميركية، كُتب على بعضها: "أنا أعارض الإبادة الجماعية، وأدعم فلسطين أكشن"، و"كيف تُعتبر محاولة وقف إبادة جماعية جريمة؟"، و"نحن متظاهرون، ولسنا إرهابيين".

وجاء اعتقال أوين رغم مسيرتها الممتدة لعقود في الدفاع عن حقوق الإنسان، وحصولها عام 2013 على وسام الإمبراطورية البريطانية "OBE"، تقديراً لإسهاماتها في تعزيز حقوق النساء، ولا سيما الأرامل.

المصدر / الجزيرة
#الشرطة البريطانية #دعم فلسطين #محامية بريطانية

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة