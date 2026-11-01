اكتمال أضلاع المربع الذهبي لبطولة كأس الألف شهيد

غزة/ فلسطين أون لاين:

حجزت فرق خدمات الشاطئ، وغزة الرياضي، وخدمات البريج، والاستقلال الرفحي مقاعدها في نصف نهائي بطولة كأس الألف شهيد لكرة القدم، عقب تحقيقها الفوز في مواجهات الدور ربع النهائي.

وعلى ملعب نادي فلسطين، تأهل خدمات الشاطئ إلى المباراة النهائية، بعد فوزه على بيت حانون الرياضي بركلات الترجيح بنتيجة (4-2)، إثر انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي.

وفي المباراة الثانية، صعد فريق غزة الرياضي، عقب فوزه على الجلاء بنتيجة (2-1)، حيث سجل هدفي الفائز فراس حماد ويوسف داوود، فيما أحرز إيهاب أبو قينص هدف الجلاء الوحيد.

وأدار المباراتين طاقم تحكيمي مكون من محمد أبو شهلا، وخالد أبو الخير، وعبد السلام أبو سليسل.





وعلى ملعب نادي اتحاد دير البلح، حقق خدمات البريج فوزاً عريضاً على شباب الزوايدة برباعية نظيفة، تناوب على تسجيلها أحمد الكرنز وأحمد داوود، بواقع هدفين لكل منهما.

وفي المباراة الثانية، واصل الاستقلال الرفحي مشواره الناجح في البطولة، بعدما تجاوز خدمات النصيرات بنتيجة (5-1)، وسجل خماسية الاستقلال صخر زعرب (هدفين)، وإبراهيم العيادي، وعبد الله عدوان، إضافة إلى هدف عكسي سجله مجد أبو كرش بالخطأ في مرمى فريقه، فيما سجل إبراهيم جربوع هدف خدمات النصيرات الوحيد.

وأدار المباراتين طاقم تحكيمي مكون من فايز عمران، وأحمد شبير، ومحمود أبو حصيرة.

وحدد اتحاد كرة القدم يوم الأربعاء المقبل موعداً لإقامة مباراتي نصف النهائي، حيث يلتقي خدمات الشاطئ مع غزة الرياضي عند الساعة الثالثة عصراً على ملعب نادي فلسطين، فيما يواجه خدمات البريج نظيره الاستقلال الرفحي، في التوقيت ذاته، على ملعب نادي اتحاد دير البلح.

المصدر / فلسطين أون لاين