الاحتلال يعتقل شقيقين ويصعّد إجراءاته العسكرية في الضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، شقيقين من مسافر يطا جنوب الخليل، واستولت على مركبتهما، بالتزامن مع تصعيد اقتحاماتها وإجراءاتها العسكرية في عدد من بلدات وقرى الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشقيقين محمود وعمر علي أبو عرام من خربة المجاز في مسافر يطا، عقب الاعتداء عليهما بالضرب، والاستيلاء على مركبتهما، بالتزامن مع اقتحام المستوطنين للخربة.

وفي محافظة رام الله، أطلق جنود الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع تجاه المركبات عند مدخل قرية النبي صالح شمال غرب المحافظة، عقب نصب حاجز عسكري وإيقاف مركبات المواطنين وتفتيشها، ما تسبب بأزمة مرورية، دون الإبلاغ عن إصابات.

كما أقامت قوات الاحتلال حاجزاً عسكرياً على المدخل الغربي لقرية المغير شمال شرق رام الله، وهو المدخل الوحيد للقرية، ما أدى إلى تقييد حركة المواطنين والمركبات، فيما اقتحمت بلدة ترمسعيا وتمركزت عند دوار الشهداء وبالقرب من مدرسة ذكور البلدة.

وفي القدس المحتلة، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة حزما شمال شرق المدينة، وانتشرت آلياتها العسكرية في شوارعها، فيما اقتحمت بلدة الخضر جنوب بيت لحم، وأجبرت عدداً من أصحاب المحال التجارية على إغلاق أبوابها، وسط إطلاق قنابل الصوت.

وفي سياق متصل، بلغ عدد الحواجز والعوائق العسكرية الإسرائيلية في محافظات الضفة الغربية 942 حاجزاً وعائقاً، بينها 824 حاجزاً ونقطة إغلاق ثابتة، و118 عائقاً خطياً، تمتد بطول إجمالي يصل إلى نحو 107.7 كيلومتر، وفق معطيات ميدانية.

المصدر / فلسطين أون لاين + وكالات