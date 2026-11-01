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لاعب مدافع يدخل حسابات برشلونة

01 نوفمبر 2026 . الساعة 15:48 بتوقيت القدس
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المدافع الإكوادوري ويليان باتشو
متابعة/ فلسطين أون لاين:

دخل المدافع الإكوادوري ويليان باتشو، لاعب باريس سان جيرمان، دائرة اهتمامات نادي برشلونة، في إطار خطط النادي الكتالوني لتدعيم خطه الخلفي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وبحسب التقارير المتداولة، يدرس برشلونة إمكانية التحرك في سوق يناير، بحثاً عن مدافع قادر على تقديم الإضافة الفنية، وتعزيز الخيارات الدفاعية للمدرب الألماني هانز فليك، في ظل رغبة النادي في رفع مستوى المنافسة داخل الخط الخلفي.

ويُعد باتشو أحد الأسماء البارزة في مركز قلب الدفاع، بعدما قدم مستويات مميزة مع باريس سان جيرمان، وأصبح من الركائز الأساسية في تشكيلة المدرب لويس إنريكي.

كما يحمل المدافع الإكوادوري إنجازاً تاريخياً، كونه أول لاعب من بلاده يتوج بلقب دوري أبطال أوروبا، إلى جانب حصد مجموعة من الألقاب المحلية والقارية مع الفريق الباريسي.

لكن مهمة برشلونة لن تكون سهلة، في ظل الأهمية الكبيرة التي يمثلها باتشو في حسابات باريس سان جيرمان، وهو ما قد يجعل إتمام الصفقة أمراً معقداً خلال الميركاتو الشتوي.

المصدر / فلسطين أون لاين
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