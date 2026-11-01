الاحتلال يقتحم بلدة الخضر ويجبر أصحاب محال تجارية على إغلاقها

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، بلدة الخضر جنوب بيت لحم، وأجبرت عدداً من أصحاب المحال التجارية على إغلاق أبوابها، وسط إطلاق قنابل الصوت في المنطقة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال انتشرت في محيط البوابة بالبلدة، وأبلغت أصحاب عدد من المحال التجارية بضرورة إغلاقها، بالتزامن مع إطلاق قنابل الصوت، ما أثار حالة من التوتر بين المواطنين.

وتتعرض بلدة الخضر لاقتحامات متكررة من قوات الاحتلال، تتخللها إجراءات عسكرية وتشديدات على حركة المواطنين، إلى جانب التضييق على الأنشطة التجارية، في إطار الاعتداءات المتواصلة بحق بلدات وقرى محافظة بيت لحم.

المصدر / فلسطين أون لاين + وكالات