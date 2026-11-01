فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

لاعب مدافع يدخل حسابات برشلونة

بحجم سيارة صغيرة.. اكتشاف إسفنجة عملاقة في أعماق المحيط الهادئ

9 شهداء ومصابون في قصف وإطلاق نار إسرائيلي على غزة

الاحتلال يقتحم بلدة الخضر ويجبر أصحاب محال تجارية على إغلاقها

وقفة في الخليل للمطالبة بعودة العائلات المهجرة إلى منازلها

سرقة منزل لاعب ريال مدريد أثناء الكلاسيكو .. وعائلته كانت داخل المنزل!

هل ينهي أرتيتا كابوس أنفيلد ويعتلي صدارة البريميرليغ؟

إصابة المغربي صيباري تهدد موسمه

الداخلية تطالب المجتمع الدولي بوقف الاستهداف الممنهج للشرطة

لاعب من خانيونس يقود سيراميكا لفوز قاتل في الدوري المصري

الاحتلال يقتحم بلدة الخضر ويجبر أصحاب محال تجارية على إغلاقها

01 نوفمبر 2026 . الساعة 15:33 بتوقيت القدس
...
الاحتلال يقتحم بلدة الخضر ويجبر أصحاب محال تجارية على إغلاقها

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، بلدة الخضر جنوب بيت لحم، وأجبرت عدداً من أصحاب المحال التجارية على إغلاق أبوابها، وسط إطلاق قنابل الصوت في المنطقة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال انتشرت في محيط البوابة بالبلدة، وأبلغت أصحاب عدد من المحال التجارية بضرورة إغلاقها، بالتزامن مع إطلاق قنابل الصوت، ما أثار حالة من التوتر بين المواطنين.

وتتعرض بلدة الخضر لاقتحامات متكررة من قوات الاحتلال، تتخللها إجراءات عسكرية وتشديدات على حركة المواطنين، إلى جانب التضييق على الأنشطة التجارية، في إطار الاعتداءات المتواصلة بحق بلدات وقرى محافظة بيت لحم.

المصدر / فلسطين أون لاين + وكالات
#الاحتلال #اقتحام #إغلاق #بلدة الخضر #محال تجارية #الضفة الغربية

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة