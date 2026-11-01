وقفة في الخليل للمطالبة بعودة العائلات المهجرة إلى منازلها

نظم أهالي مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة، اليوم الأحد، وقفة احتجاجية أمام بوابة المسكوبية، رفضاً للحصار الذي تفرضه قوات الاحتلال على المدينة، واحتجاجاً على عمليات التهجير القسري التي طالت عدداً من العائلات الفلسطينية، مطالبين بالسماح لها بالعودة إلى منازلها.

ورفع المشاركون في الوقفة مطالب بإنهاء الحصار المفروض على المدينة، ووقف إجراءات الاحتلال العسكرية والاعتداءات المتواصلة بحق المواطنين، مؤكدين رفضهم لسياسة التهجير القسري التي أجبرت عائلات على مغادرة منازلها وأحيائها السكنية.



وجاءت الوقفة استجابة لدعوات فلسطينية سابقة دعت إلى الاحتشاد أمام بوابة المسكوبية، للمطالبة بإنهاء معاناة العائلات المهجرة، والضغط من أجل تمكينها من العودة إلى منازلها التي أُجبرت على تركها بفعل عدوان الاحتلال.

وتتعرض مدينة الخليل لعدوان عسكري وحصار متواصلين لليوم العاشر على التوالي، تفرض خلالهما قوات الاحتلال إجراءات مشددة على مداخل المدينة ومخارجها، وتغلق طرقاً وأحياء، وتنفذ عمليات اقتحام ومداهمة واعتقال، إلى جانب التضييق على حركة المواطنين ومصادر رزقهم.

وتتفاقم الأوضاع الإنسانية والمعيشية في المدينة، في ظل استمرار تهجير عائلات فلسطينية من منازلها، وسط مطالبات شعبية بإنهاء الحصار ووقف العدوان، وضمان عودة المهجرين إلى منازلهم.

المصدر / فلسطين أون لاين