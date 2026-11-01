فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

هل ينهي أرتيتا كابوس أنفيلد ويعتلي صدارة البريميرليغ؟

إصابة المغربي صيباري تهدد موسمه

9 شهداء ومصابون في قصف وإطلاق نار إسرائيلي على غزة

لاعب من خانيونس يقود سيراميكا لفوز قاتل في الدوري المصري

الداخلية تطالب المجتمع الدولي بوقف الاستهداف الممنهج للشرطة

وساطة قطرية لإنهاء العدوان على إيران.. هل تؤتي أُكلها؟

البيت الأبيض يستعد لاحتمال خسارة الجمهوريين أغلبيتهم في الكونغرس

قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف بلدات جنوبي لبنان وتفجير في "بنت جبيل"

أجهزة السلطة تصعد اعتقال الأسرى المحررين والنشطاء بالضفة

"انتخابات مبكرة" أم "تشكيل حكومة".. توجهات نتنياهو المرحلة الحالية

إصابة المغربي صيباري تهدد موسمه

01 نوفمبر 2026 . الساعة 15:20 بتوقيت القدس
...
إصابة المغربي صيباري تهدد موسمه
متابعة/ فلسطين أون لاين:

تلقى النجم المغربي إسماعيل صيباري ضربة غير متوقعة، بعد الإصابة التي تعرض لها، والتي قد تبعده عن الملاعب لفترة طويلة، وتهدد مشاركته في الاستحقاقات المقبلة.

وبحسب صحيفة «بيلد» الألمانية، فإن فترة غياب اللاعب قد تتراوح بين 8 و12 أسبوعاً، مع احتمالية امتدادها إلى 3 أو 4 أشهر، وربما أكثر، وفقاً لطبيعة الإصابة ودرجة التمزق، والحاجة إلى تدخل جراحي، ومدى استجابته لبرنامج التأهيل.

وتشكل الإصابة ضربة محتملة لطموحات اللاعب المغربي خلال الموسم الحالي، في انتظار اتضاح تفاصيل حالته الطبية ومدة غيابه بشكل رسمي.

المصدر / فلسطين أون لاين + متابعات
#إصابة #رياضة #إسماعيل صيباري #المغربي صيباري #النجم المغربي

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة