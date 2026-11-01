إصابة المغربي صيباري تهدد موسمه

متابعة/ فلسطين أون لاين:

تلقى النجم المغربي إسماعيل صيباري ضربة غير متوقعة، بعد الإصابة التي تعرض لها، والتي قد تبعده عن الملاعب لفترة طويلة، وتهدد مشاركته في الاستحقاقات المقبلة.

وبحسب صحيفة «بيلد» الألمانية، فإن فترة غياب اللاعب قد تتراوح بين 8 و12 أسبوعاً، مع احتمالية امتدادها إلى 3 أو 4 أشهر، وربما أكثر، وفقاً لطبيعة الإصابة ودرجة التمزق، والحاجة إلى تدخل جراحي، ومدى استجابته لبرنامج التأهيل.

وتشكل الإصابة ضربة محتملة لطموحات اللاعب المغربي خلال الموسم الحالي، في انتظار اتضاح تفاصيل حالته الطبية ومدة غيابه بشكل رسمي.

المصدر / فلسطين أون لاين + متابعات