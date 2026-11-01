لاعب من خانيونس يقود سيراميكا لفوز قاتل في الدوري المصري

القاهرة/ فلسطين أون لاين:

قاد النجم الفلسطيني خالد النبريص فريقه سيراميكا كليوباترا لتحقيق فوز مثير على حساب زد بنتيجة (2-1)، في المواجهة التي جمعتهما ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، بعدما سجل هدف الانتصار في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع.

وشهدت المباراة إثارة كبيرة حتى لحظاتها الأخيرة، حيث تقدم فريق زد بهدف حمل توقيع رأفت خليل في الدقيقة 52، قبل أن ينجح محمد رضا بوبو في إدراك التعادل لسيراميكا كليوباترا عند الدقيقة 86.

وفي الوقت الذي كانت فيه المباراة تتجه نحو التعادل، ظهر النبريص في المشهد الحاسم، بعدما سجل هدف الفوز لفريقه في الدقيقة 96، ليمنح سيراميكا كليوباترا ثلاث نقاط ثمينة، ويؤكد حضوره المؤثر في المواجهة.

وبهذا الانتصار، رفع سيراميكا كليوباترا رصيده إلى 18 نقطة، محافظاً على المركز الرابع في جدول ترتيب المسابقة.

ويواصل النبريص مشواره الاحترافي في الملاعب المصرية، بعدما بدأ مسيرته الكروية في فلسطين مع ناديه الأم اتحاد خان يونس، قبل أن ينتقل إلى الدوري المصري عبر بوابة الإسماعيلي عام 2022.

ودافع المهاجم الفلسطيني عن ألوان الإسماعيلي على فترتين، خاض خلالهما 72 مباراة، سجل فيها 7 أهداف وصنع 6 أخرى، قبل الانتقال إلى سيراميكا كليوباترا، ليواصل تقديم حضوره في الدوري المصري، ويضيف هدفاً ثميناً إلى سجله الاحترافي.

المصدر / فلسطين أون لاين