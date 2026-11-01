وساطة قطرية لإنهاء العدوان على إيران.. هل تؤتي أُكلها؟

يواصل الوساطة القطريون محادثاتهم مع المفاوضين الإيرانيين، لليوم الثالث على التوالي، في العاصمة القطرية الدوحة، بهدف التوصل إلى اتفاق ينهي العدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران.

ونقلت وكالة "رويترز"، الأحد، عن مسؤول مطلع أن المحادثات تأتي وسط مخاوف من تجدد التصعيد العسكري عقب انتخابات التجديد النصفي الأمريكية المقررة في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد زعم أن الولايات المتحدة لن تشن هجمات جديدة على إيران قبل الانتخابات، واصفاً المحادثات مع طهران بأنها مثمرة، لكنه لم يستبعد تنفيذ عمليات عسكرية إضافية بعد ذلك.

يشار إلى إيران توعدت بالرد على أي هجمات جديدة باستهداف مواقع أمريكية وإسرائيلية في دول مجاورة، بالتزامن مع استمرار الحرب للشهر الثامن، وما تسببه من اضطرابات في إمدادات النفط العالمية واتساع رقعة التوتر في الشرق الأوسط.

وكان المرشد الإيراني مجتبى خامنئي قد أصدر، لأمس السبت، بياناً دعا فيه القوات المسلحة إلى التأهب والرد على أي هجمات، دون التقيّد بحدود جغرافية، فيما أعلن الجيش الإيراني اتخاذ خطوات لتعزيز جاهزيته العسكرية.

وبحسب المسؤول، فقد أجرى الوسطاء القطريون محادثات في طهران، الجمعة، مع مسؤولين إيرانيين، قبل نقلها إلى الدوحة، السبت، حيث تُنسق الجهود ضمن اتصالات مع واشنطن.

المصدر / وكالات