قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف بلدات جنوبي لبنان وتفجير في "بنت جبيل"

قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، بالمدفعية عدداً من البلدات والمناطق في جنوبي لبنان، فيما نفذت تفجيراً في بلدة عيناثا بقضاء بنت جبيل، في استمرار للخروقات والاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية بأن القصف المدفعي استهدف بلدات المنصوري في قضاء صور، وزوطر الشرقية وميفدون في قضاء النبطية، إضافة إلى بلدة حداثا ومنطقة وادي الحجير في قضاء بنت جبيل.

وأضافت الوكالة أن قوات الاحتلال نفذت تفجيراً في بلدة عيناثا، من دون أن تورد تفاصيل بشأن طبيعته أو حجم الأضرار الناجمة عنه، كما لم ترد معلومات عن وقوع إصابات أو ضحايا جراء القصف.

وتأتي هذه الاعتداءات في ظل استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في جنوبي لبنان، رغم المساعي السياسية والعسكرية للتوصل إلى تفاهمات تنهي المواجهة وتضمن انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية.

وأسفر العدوان الإسرائيلي منذ الثاني من آذار/ مارس وحتى 12 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي عن استشهاد أربعة آلاف و389 شخصاً وإصابة 12 ألفاً و424 آخرين، وفق آخر حصيلة تراكمية منشورة لوزارة الصحة اللبنانية.

وارتفعت الحصيلة الإجمالية للضحايا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على لبنان في الثامن من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 إلى ثمانية آلاف و956 شهيداً و30 ألفاً و660 جريحاً.

وكانت إسرائيل واصلت هجماتها واحتلالها مواقع في جنوبي لبنان، رغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 27 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، قبل أن تتجدد المواجهة على نطاق واسع في آذار/ مارس 2026.

كما شهدت الفترة الأخيرة مباحثات عسكرية تقنية بين الجانبين برعاية أمريكية، من دون إعلان تحقيق تقدم ملموس بشأن الانسحاب الإسرائيلي ونزع سلاح "حزب الله".

المصدر / فلسطين أون لاين