"انتخابات مبكرة" أم "تشكيل حكومة".. توجهات نتنياهو المرحلة الحالية

ذكرت وسائل إعلام عبرية، نقلًا عن مسؤولين مطلعين، بأن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو قرر التخلي في المرحلة الحالية عن محاولات تشكيل حكومة، والتوجه نحو إجراء انتخابات جديدة.

وأفادت "القناة 14" العبرية، الأحد، عن المسؤولين أن قرار نتنياهو يشمل التخلي عن خيار تشكيل حكومة وحدة، وكذلك خيار إقامة حكومة بمشاركة أفيغدور ليبرمان ونفتالي بينيت.

وبحسب المصادر ذاتها، جاء القرار بعدما خلص نتنياهو إلى أن غادي آيزنكوت لن يوافق على الانضمام إلى حكومة وحدة، ما دفعه إلى صرف النظر عن مواصلة الجهود لتشكيل حكومة في المرحلة الراهنة.

المصدر / فلسطين أون لاين