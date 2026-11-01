"الأحرار" تطالب بتحرك دولي لوقف جرائم الاحتلال في غزة

أدانت حركة الأحرار الفلسطينية، استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي نقطة شرطة في منطقة مواصي خانيونس جنوبي قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد خمسة مواطنين وإصابة آخرين، بينهم أطفال ونساء.

وقالت الحركة، في بيان لها، اليوم الأحد، أن استهداف نقطة الشرطة وسقوط ضحايا مدنيين يعكسان استمرار الانتهاكات الإسرائيلية للتفاهمات واتفاق وقف إطلاق النار، مشيرة إلى أن الاحتلال يواصل عملياته العسكرية بما يفاقم حالة انعدام الأمن والاستقرار في القطاع.

وأضافت أن استهداف المؤسسات المدنية والأمنية يأتي ضمن سلسلة من الهجمات التي تطال أبناء الشعب الفلسطيني ومؤسساته في غزة، في ظل ما وصفته بصمت المجتمع الدولي وعجز الجهات الضامنة عن إلزام الاحتلال بوقف انتهاكاته.

وأشارت الحركة إلى أن استمرار هذه الهجمات، بالتزامن مع انشغال الاحتلال باستحقاقاته الانتخابية وحساباته السياسية الداخلية، يؤكد، وفق بيانها، عدم تأثر سياساته تجاه الفلسطينيين بالتغيرات السياسية الداخلية.

وطالبت حركة الأحرار المجتمع الدولي والجهات الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار بالتحرك العاجل لوقف الخروقات الإسرائيلية، والعمل على توفير الحماية للشعب الفلسطيني.

كما دعت إلى محاسبة الاحتلال على الانتهاكات المرتكبة، وعدم السماح له بمواصلة التنصل من التزاماته، واستهداف المدنيين والمؤسسات في قطاع غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين