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قوات الاحتلال تقتحم مدارس الأونروا في مخيم شعفاط بالقدس المحتلة

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بالفيديو قوات الاحتلال تقتحم مدارس الأونروا في مخيم شعفاط بالقدس المحتلة

01 نوفمبر 2026 . الساعة 13:33 بتوقيت القدس
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قوات الاحتلال تقتحم مدارس الأونروا في مخيم شعفاط بالقدس المحتلة

أظهرت مشاهد مصورة اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدارس تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في مخيم شعفاط شمال شرقي القدس المحتلة.

وتوثق المشاهد دخول قوات الاحتلال إلى مدارس الوكالة داخل المخيم، في خطوة تستهدف المؤسسات التعليمية التابعة للأونروا، وسط مخاوف من تداعيات هذه الاقتحامات على سير العملية التعليمية وحق الطلبة في الوصول الآمن إلى مدارسهم.

ويأتي ذلك في ظل استمرار الإجراءات الإسرائيلية التي تستهدف مؤسسات وكالة الأونروا في القدس المحتلة، بما يهدد استمرار خدماتها التعليمية والإغاثية المقدمة للاجئين الفلسطينيين.

وتشكل هذه الإجراءات تحدياً إضافياً أمام آلاف الطلبة الفلسطينيين، في ظل الظروف الصعبة التي يواجهها القطاع التعليمي في القدس ومخيماتها.

المصدر / فلسطين أون لاين
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