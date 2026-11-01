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الهلال الأحمر: إجلاء 38 مريضاً و47 مرافقاً من غزة للعلاج في الخارج

01 نوفمبر 2026 . الساعة 13:29 بتوقيت القدس
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الهلال الأحمر: إجلاء 38 مريضاً و47 مرافقاً من غزة للعلاج في الخارج

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، الأحد، إجلاء 38 مريضاً و47 مرافقاً لهم من قطاع غزة، لتلقي العلاج في الخارج، عبر معبر رفح البري.

وتأتي عملية الإجلاء في ظل التدهور المتواصل للأوضاع الصحية في القطاع، جراء الأضرار الواسعة التي لحقت بالمنظومة الصحية، ونقص الإمكانات الطبية والمستلزمات العلاجية، ما يحرم أعداداً كبيرة من المرضى والجرحى من الحصول على الرعاية الطبية اللازمة داخل مستشفيات غزة.

وتتواصل الحاجة إلى إجلاء آلاف المرضى والجرحى لتلقي العلاج في الخارج، في ظل محدودية الخدمات الطبية التخصصية وتعذر توفير العديد من العلاجات والإجراءات الطبية داخل القطاع.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي فرض قيود مشددة على حركة السفر عبر معبر رفح، إلى جانب الإغلاقات المتكررة التي تعرقل خروج المرضى والجرحى، وتفاقم معاناتهم الصحية، وسط مخاوف من تدهور حالاتهم ووفاة بعضهم قبل تمكنهم من الوصول إلى العلاج.

المصدر / فلسطين أون لاين + وكالات
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