جيش الاحتلال يبدأ تمرينا عسكريا وسط ترقب مواجهة مع إيران

بدأ جيش الاحتال الإسرائيلي، اليوم الأحد، تمرينا عسكريا يستمر أسبوعا في مناطق عدة بأنحاء "إسرائيل"، يحاكي سيناريوهات طوارئ معقدة ومتعددة الجبهات، بالتزامن مع تقارير إعلامية إسرائيلية عن احتمال تجدد المواجهة العسكرية مع إيران.

وقال جيش الاحتلال، في بيان، إن التمرين يجري بمشاركة لواء “الإنقاذ والتدريب” التابع لقيادة الجبهة الداخلية، ويهدف إلى اختبار وتحسين جاهزية القوات للتعامل مع حالات الطوارئ في عدة مناطق بالتزامن.

وأوضح أن القوات ستتدرب على سيناريوهات متعددة الجبهات، تشمل تفعيل قدرات الإنقاذ والإغاثة، بالتعاون مع قوات وهيئات طوارئ إضافية.

وأضاف أن التدريبات تهدف إلى تعزيز كفاءة القوات وجاهزيتها العملياتية، وقدرتها على التعامل مع عدة ساحات في الوقت نفسه على الجبهة الداخلية، بما في ذلك “سيناريوهات طوارئ معقدة”.

وأشار الجيش إلى أن "التمرين سيشهد حركة مكثفة لقوات الأمن والمركبات في مناطق مختلفة بأنحاء البلاد".

وبيّن أن التمرين مخطط له مسبقا ضمن خطة التدريبات السنوية لقيادة الجبهة الداخلية لعام 2026.

ويجري التمرين وسط تصاعد الحديث في "إسرائيل" عن احتمال استئناف المواجهة العسكرية مع إيران، لكن جيش الاحتلال لم يربط بين التدريبات وهذه التطورات.

والسبت، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن جيش الاحتلال استكمل استعداداته الدفاعية والهجومية لاحتمال تجدد المواجهة مع إيران، في وقت عرضت فيه القيادة العسكرية الأمريكية خيارات لاستئناف الهجمات على طهران.

ونقلت الصحيفة حينها عن مصادر سياسية لم تسمها أن "إسرائيل" تقترب من جولة عسكرية جديدة، غير أن قرار بدء المواجهة لا يزال بيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في ظل استمرار المفاوضات بين واشنطن وطهران.

كما ذكرت الصحيفة أن قائد القيادة المركزية الأمريكية الأدميرال براد كوبر عرض على ترامب خيارات عسكرية لاستئناف الهجمات على إيران، خلال اجتماع شارك فيه وزير الدفاع بيت هيغسيث ورئيس هيئة الأركان المشتركة دان كين، دون صدور قرار نهائي بالعودة إلى القتال.

والخميس، أفادت هيئة البث العبرية بوصول 10 طائرات نقل عسكرية أمريكية إلى قواعد سلاح الجو الإسرائيلي خلال الأيام الماضية، ضمن جسر جوي لنقل معدات عسكرية إلى المنطقة، بالتزامن مع تعزيز الانتشار العسكري الأمريكي.

ووفق تقديرات نقلتها “يديعوت أحرونوت”، قد تتعرض مناطق داخل "إسرائيل" لهجمات صاروخية في حال تجدد المواجهة مع إيران، مع احتمال امتداد المواجهة إلى لبنان إذا انضم حزب الله إلى القتال.

وفي موازاة التحركات العسكرية، تحدثت تقارير إعلامية نقلتها "يديعوت أحرونوت" عن تقدم في الاتصالات غير المباشرة بين واشنطن وطهران، بوساطة قطرية، بهدف الانتقال إلى مفاوضات مباشرة بشأن البرنامج النووي الإيراني وأمن الملاحة في مضيق هرمز.

المصدر / وكالات