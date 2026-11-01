أوضاع صحية متدهورة لأسرى في سجن النقب وسط غياب العلاج

كشفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، في تقريرها، اليوم الأحد، بعد زيارة محاميها لسجن "النقب" عن عدد من الحالات المرضية لأسرى يقبعون هناك من بينها حالة عمرو منصور من مدينة نابلس، يعاني من مرض سكابيوس، وتدهور وضعه الصحي منذ عدة ايام، وانتشرت الدمامل في جسمه بشكل كبير، كما يشتكي من أوجاع مزمنة بالرأس بسبب الشقيقة.

والأسير منصور معتقل ادارياً وكان قد صدر بحقه أربعة أوامر اعتقال مدة كل اعتقال 6 أشهر وينتهي مدة أمر الاعتقال الإداري الرابع بتاريخ 25/1/2027.

في السياق، يشتكي الأاسير ثائر بكيرات (23 عاماً) من بلدة صور باهر بمحافظة القدس، من صعوبة بالحركة بالقدم اليمنى نتيجة إصابته أثناء اعتقاله بأربع رصاصات، اخترقت اثنتين يده اليمنى ما أدى إلى تهشم كبير في العظام، ورصاصة دمدم في القدم اليمنى، أدت لتهشم كبير في العظام في حينه.

كما اخترقت رصاصة منطقة الصدر من الجهة اليسرى ما أدى إلى استقرارها في الرئة اليسرى، وحينها تم نقله الى مستشفى "هداسا" عين كارم، وأجريت له 3 عمليات تم من خلالها وضع بلاتين له في منطقة القدم ليتم بعدها نقله إلى الحبس المنزلي، وتم اعتقاله مرة اخرى ويعاني من ضيق في التنفس، وضغط على الرئة، وأوجاع في جميع أنحاء جسده دون إعطائه أي نوع من المسكنات.

أما الأسير محمد بخيت من مخيم عسكر المعتقل إداريا وكان قد صدر بحقه ثلاثة أوامر اعتقال ادارية يعاني من مرض السكابيوس وتقدمه لمرحله منذ حوالي الشهر دون تقديم أي علاج لازم له.

ويعاني الأسير نوار مشعطي من بلدة دير الحطب بمحافظة نابلس، يعاني من تدهور صحته بسبب اصابته بمرض "السكابيوس" وانتشار الدمامل، بجسده وقد طلب عدة مرات من إدارة السجن تحويله للعيادة الطبية ولكن دون أي خدمة، وهو معتقل إداريا صدر بحقه ثلاثة اعتقال اوامر ادارية، ومدة كل اعتقال 4 أشهر، وتم اخذ قرار بعدم تجديد الاعتقال الإداري بحقه وينتهي بتاريخ 07/02/2027.

وفيما يتعلق بالوضع الصحي للأسير حسن جلايطة من مدينة أريحا، فهو سيء جداً، فتم الاعتداء عليه أثناء اعتقاله وأصيب برصاص بالقدم اليمنى (فوق الركبة) وتم تحويله لمستشفى هداسا لتلقي العلاج لمدة لثلاث ايام فقط ولم يظهر أي تحسن على حالته الصحية وبعدها تم نقله للمعيار لمدة 3 أشهر وتم إجراء عملية لزرع بلاتين وشرايين وأوتار، إضافة الى ذلك فهو يعاني من آلام حادة في القدم والظهر.

والأسير معتقل اداريا وصدر بحقه سبعة أوامر اعتقال اداري، الأربعة الأولى كانت مدة كل امر 6 أشهر، والثلاثة الأخيرة 4 أشهر وتم اخذ قرار بعدم تجديد الاعتقال الإداري بحقه وينتهي مدة الاعتقال الاداري الاخير بتاريخ 9/11/2026.

من جهته، يشتكي الأسير صلاح البشتاوي من مدينة نابلس، من وجود ديسكات في الرقبة والظهر، بالفقرات الثالثة والرابعة والخامسة، إلى جانب إصابته بحكة شديدة منذ ثلاثة أيام بمنطقة القدمين، وهو معتقل إداري وصدر بحقه امرين اعتقال اداري، الأول مدته 6 أشهر والثاني أيضا وينتهي مدة الاعتقال الإداري الثاني بتاريخ 27/2/2027.

المصدر / وكالات