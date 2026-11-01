الاحتلال يرحّل 13 ناشطاً أجنبياً اعتقلهم بالضفة الغربية

رحّلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي 13 ناشطاً أجنبياً، بعد اعتقالهم خلال مرافقتهم مزارعين فلسطينيين أثناء موسم قطف الزيتون في قرية اللبن الغربي شمال غربي رام الله، فيما أبقت ناشطاً إيطالياً رهن الاعتقال عقب رفضه الترحيل.

وذكرت حركة التضامن الدولية (ISM)، أن قوات الاحتلال اعتقلت، الخميس 29 أكتوبر/تشرين الأول، 14 ناشطاً دولياً أثناء مرافقتهم مزارعين فلسطينيين في قطف الزيتون بمنطقة اللبن الغربي، قبل اقتيادهم للتحقيق بذريعة دخول منطقة عسكرية مغلقة ومخالفة الأوامر العسكرية.

وأوضحت الحركة أن مستوطنين من بؤرة "أفيحاي فارم" أجبروا المزارعين والناشطين على مغادرة الأراضي الزراعية، ولاحقوهم إلى منزل داخل القرية، قبل أن تقتحمه قوات الاحتلال وتعتقل الموجودين فيه، رغم عدم إبلاغهم بوجود أمر عسكري يقضي بإغلاق المنطقة، وفق بيانها.

وأضافت أن الناشطين المعتقلين يحملون جنسيات إيطالية وأمريكية وبريطانية وأسترالية وألمانية وإيرلندية وسويدية، مشيرة إلى أن 13 منهم وُضعوا على رحلات ترحيل أو كانوا بانتظار مغادرة البلاد، فيما بقي الناشط الإيطالي دوناتو فيردوري، البالغ 56 عاماً، محتجزاً في سجن "جيفون" بعد رفضه الترحيل.

وفي سياق الاعتداءات المصاحبة للحادثة، أفادت الحركة بأن قوات الاحتلال اعتقلت رئيس المجلس المحلي للقرية واعتدت عليه بالضرب، كما ألحقت أضراراً بممتلكات داخل ورشة النجارة التابعة له، وهددته بعدم العودة إلى الأراضي الزراعية أو إحضار ناشطين دوليين لمرافقة المزارعين، وفق روايتها.

من جانبها، طالبت وزارة الخارجية الإيطالية بالإفراج عن خمسة ناشطين إيطاليين اعتُقلوا خلال مرافقتهم المزارعين الفلسطينيين في موسم قطف الزيتون، فيما وصف وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني احتجازهم بأنه "أمر غير مقبول"، مؤكداً أنهم لم يرتكبوا مخالفة، بحسب وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا".

ويأتي ذلك بالتزامن مع موسم قطف الزيتون في الضفة الغربية، الذي يشهد تصاعداً في اعتداءات المستوطنين على المزارعين الفلسطينيين، وعمليات منعهم من الوصول إلى أراضيهم الزراعية، ولا سيما في المناطق المحاذية للبؤر الاستيطانية، الأمر الذي يهدد مصدر رزق آلاف العائلات الفلسطينية.

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات