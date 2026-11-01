مع اقتراب الشتاء.. نقص الصيانة يهدد بغرق شوارع ومخيمات غزة

ناشدت بلدية غزة المنظمات الدولية والإنسانية التدخل العاجل لتوفير الزيوت وقطع الغيار ومستلزمات الصيانة اللازمة لتشغيل المولدات والآليات والمضخات في مرافق الخدمات الأساسية، محذرة من تداعيات استمرار النقص الحاد في هذه المواد، الذي أدى بالفعل إلى خروج عدد من المضخات والمولدات الحيوية عن الخدمة.

وأكدت البلدية، في مناشدة عاجلة، أن الأزمة تزداد خطورة مع دخول فصل الشتاء وبدء تساقط الأمطار، في ظل اعتماد خدمات المياه والصرف الصحي على المولدات الكهربائية لتشغيل الآبار ومحطات الضخ والخزانات ومحطات المعالجة وتصريف مياه الأمطار.

وأوضحت أن نقص الزيوت وقطع الغيار يحد من قدرتها على مواصلة تقديم الخدمات الأساسية والاستجابة للطوارئ، مشيرة إلى أن تعطل المعدات قد يؤدي إلى طفح مياه الصرف الصحي وتراكم مياه الأمطار وغرق الشوارع والمناطق السكنية ومخيمات النزوح، بما يهدد بوقوع تداعيات صحية وبيئية وإنسانية خطيرة.

ولفتت إلى أن تشغيل المولدات والمعدات لساعات طويلة دون إجراء الصيانة الدورية وتغيير الزيوت يعرضها لأعطال ميكانيكية جسيمة، قد تنتهي بتوقفها الكامل عن العمل، ما يفاقم الأعباء الملقاة على عاتق الطواقم البلدية في ظل الظروف الراهنة.

ودعت بلدية غزة الجهات الدولية والإنسانية إلى التحرك الفوري لتسهيل إدخال الزيوت وقطع الغيار ومواد الصيانة بصورة عاجلة ومستدامة، بما يضمن استمرار تشغيل المضخات والمولدات، ويعزز قدرة البلدية على مواجهة المنخفضات الجوية وحماية مخيمات الإيواء والشوارع وممتلكات المواطنين وأرواحهم.

وتواجه البلديات في قطاع غزة تحديات متفاقمة في تشغيل مرافق الخدمات الأساسية، بفعل نقص الوقود ومواد الصيانة والقطع اللازمة لتشغيل المعدات، إلى جانب الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية خلال الحرب.

ويزيد حلول فصل الشتاء من خطورة هذه الأزمة، مع ارتفاع احتمالات تجمع مياه الأمطار وطفح الصرف الصحي في المناطق السكنية ومراكز إيواء النازحين.

المصدر / فلسطين أون لاين