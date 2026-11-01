رابط فحص الغاز الدورة 12 في غزة.. خطوات تعديل بيانات الأسرة.

محمد زقوت

دعت هيئة البترول في قطاع غزة المواطنين إلى فحص بيانات أسرهم المسجلة في نظام توزيع غاز الطهي وتحديثها، بالتزامن مع انطلاق الدورة الثانية عشرة وفق آلية التوزيع الجديدة المعتمدة على عدد أفراد الأسرة. وأكدت أهمية مراجعة المعلومات المسجلة وتصحيح أي أخطاء تتعلق بأفراد الأسرة أو العنوان ورقم الجوال، قبل إصدار الكشوفات، لضمان دقة البيانات ومعالجة المشكلات التي قد تؤثر في إجراءات التوزيع.

رابط فحص الغاز في غزة للدورة الـ12

يمكن للأسر المسجلة في نظام توزيع الغاز مراجعة بياناتها ومتابعة طلباتها إلكترونيًا من خلال المنصة المخصصة لهذه الخدمة، والتي توفر إمكانية الدخول إلى حساب الأسرة والاستفادة من خدمات الدعم الفني والشكاوى.

وتشمل الخدمات الإلكترونية ما يلي:

* رابط تسجيل الدخول وفحص بيانات الأسرة: يُستخدم لمراجعة المعلومات المسجلة ومتابعة حالة الطلب، اضغط هنا

* رابط تقديم الشكاوى وتعديل البيانات: يُستخدم للإبلاغ عن الأخطاء وطلب تصحيح المعلومات المتعلقة بالأسرة، اضغط هنا





خطوات فحص بيانات الأسرة وتعديلها

يمكن للمواطنين مراجعة بياناتهم المسجلة في نظام توزيع الغاز باتباع الخطوات التالية:

* الدخول إلى حساب الأسرة عبر منصة الغاز الإلكترونية.

* مراجعة عدد أفراد الأسرة والتأكد من صحة المعلومات المسجلة.

* التحقق من العنوان، بما يشمل المحافظة والمدينة والحي.

* التأكد من صحة رقم الجوال وبيانات موزع الغاز.

* تقديم تذكرة إلكترونية عبر نظام الدعم الفني عند اكتشاف أي خطأ.

* متابعة التذكرة للتأكد من معالجة المشكلة وتحديث البيانات.

ضوابط احتساب أفراد الأسرة في الدورة الـ12

تتضمن آلية توزيع غاز الطهي الجديدة مجموعة من الضوابط المتعلقة باحتساب أفراد الأسرة، أبرزها:

* الابن الأعزب: يُحتسب كل ابن أعزب على قيد الحياة وموجود داخل البلاد، بغض النظر عن عمره.

* أبناء الزواج السابق: تُحدد تبعيتهم وفق السن القانوني المعمول به لدى المحاكم الشرعية، مع إمكانية تعديل البيانات عند تقديم الحجة المؤيدة حسب الأصول.

كما تتيح المنصة لأصحاب الطلبات التي لا تزال حالتها «قيد التنفيذ» تحديث العنوان، بما يشمل المحافظة والمدينة والحي والموزع، إلى جانب تعديل رقم الجوال.

الدعم الفني وشكاوى الغاز في غزة

تتيح منظومة توزيع الغاز خدمة الدعم الفني الإلكترونية لاستقبال الشكاوى وطلبات تعديل البيانات، بما يساعد الأسر على معالجة الأخطاء المتعلقة بتسجيل أفرادها أو بيانات التواصل والعنوان.

وينبغي للمواطنين متابعة حالة الطلب والتذكرة الإلكترونية بعد تقديمها، للتأكد من معالجة الملاحظات وتحديث المعلومات المسجلة في النظام.

المصدر / فلسطين أون لاين