"أوتشا": أكتوبر يشهد أعلى حصيلة هجمات للمستوطنين منذ 20 عاما

أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" بأن هجمات المستوطنين الإسرائيليين التي أسفرت عن إصابات أو أضرار بالممتلكات في الضفة الغربية المحتلة سجلت، خلال أول 26 يوما من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حصيلة تجاوزت جميع الحصائل الشهرية السابقة منذ بدء التوثيق عام 2006.

وأوضح المكتب الأممي، في تقرير بشأن الأوضاع الإنسانية بالأراضي الفلسطينية المحتلة، الأحد، أنه وثق 397 هجوما من هذا النوع خلال الفترة من 1 إلى 26 أكتوبر، متجاوزا بذلك جميع الحصائل الشهرية السابقة، رغم أن فترة الرصد لم تشمل الأيام الخمسة الأخيرة من الشهر.

ومن بين الهجمات الـ397، سجل المكتب 62 هجوما خلال الأسبوع الممتد من 20 إلى 26 أكتوبر، طالت 49 تجمعا فلسطينيا بالضفة الغربية، بينها 38 هجوما مرتبطا بموسم قطف الزيتون.

وخلال الأسبوع نفسه، وثق المكتب إصابة 57 فلسطينيا، بينهم 9 أطفال، جراء اعتداءات نفذها الجيش الإسرائيلي ومستوطنون في أنحاء الضفة الغربية، بما فيها شرقي القدس المحتلة.

وأوضح أن 23 فلسطينيا أصيبوا على يد مستوطنين، مقابل 34 على يد الجيش الإسرائيلي.

وأشار إلى أن 27 من إجمالي المصابين سقطوا في سياق هجمات المستوطنين، بينهم 18 خلال اعتداءات مرتبطة بموسم قطف الزيتون.

وفي خربة رأس الأحمر بمحافظة طوباس شمالي الضفة، وثق المكتب نزوح 24 عائلة فلسطينية من الرعاة، تضم 94 شخصا، بينهم 40 طفلا، في ظل تكرار هجمات المستوطنين وتشديد القيود المفروضة على الوصول إلى المنطقة.

ومنذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، صعّد الجيش والمستوطنون اعتداءاتهم على الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية، بما فيها شرقي القدس المحتلة.

وتشمل الاعتداءات قتل فلسطينيين واعتقالهم، وهدم منازل ومنشآت، وإحراق مساجد ومركبات، وتجريف أراض زراعية، ومنع المزارعين من الوصول إلى حقولهم، وتهجير تجمعات فلسطينية، إلى جانب التوسع الاستيطاني.

المصدر / رام الله/ فلسطين أون لاين: