"إف بي آي" يتّهم كوريا الشمالية بسرقة 6 مليارات دولار من باينانس

اتهم مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي "إف بي آي"، كوريا الشمالية بالوقوف وراء سرقة عملات مشفرة بقيمة 6.3 مليارات دولار من خلال اختراق منصة باينانس.

وذكر "إف بي آي"، في بيان، أنّ "جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية (كوريا الشمالية) مسؤولة عن سرقة أكثر من 6 مليارات دولار أميركي من الأصول الافتراضية من منصة باينانس لتداول العملات المشفرة، في حدود تاريخ 29 أكتوبر/ تشرين الأول".

ويؤكد المحققون الأميركيون أنهم حددوا هوية الجهة المسؤولة عن عملية السرقة الضخمة هذه، وهي مجموعة من القراصنة الإلكترونيين الكوريين الشماليين تعرف باسم "تريدر ترايتور"، وتبين لهم أن السارقين كانوا يعملون على تحويل الأموال المسروقة إلى عملة "إيثر" المشفرة الخاصة بشبكة "إيثيريوم".

وجاء في البيان: "يُتوقَّع أن تخضع هذه الأصول لاحقاً لعمليات غسل إضافية بتحويلها عبر خدمات التمويل اللامركزي (DeFi) ومنصات التبادل الفوري، وذلك تمهيداً لمراحل أخرى من غسل الأموال".

والتمويل اللامركزي خدمات مالية تعمل على قاعدة بيانات "بلوكتشين". أما منصات التبادل الفوري، فتتيح تحويل عملة مشفرة إلى أخرى بسرعة، دون الحاجة إلى مصرف أو وسيط تقليدي.

ونشر "إف بي آي" قائمة تضم حوالى 500 عنوان على شبكة "إيثيريوم" يستخدمها أعضاء "تريدر ترايتور" لغسل الأصول المسروقة، وطلب من منصات العملات المشفرة وخدمات التمويل اللامركزي وشركات تحليل "بلوكتشين" حظر المعاملات المرتبطة بهذه العناوين.

وتضم منصة باينانس، التي تسمح للمستخدمين بشراء الأصول الرقمية وبيعها وتداولها، 335 مليون مستخدم مسجل على مستوى العالم، وكان لديها حوالى 162.8 مليار دولار من الأصول الخاضعة للحفظ اعتباراً من تقريرها السنوي لعام 2025.

وذكرت المنصة في منشور على منصة إكس أنّ حوالي 3 مليارات دولار من الأصول قد جُمّدت على شبكات "بلوكتشين".

وفي منشور آخر، قالت المؤسسة المشاركة يي هي، إن من المتوقع استئناف عمليات السحب بحلول اليوم الأحد، ولفتت إلى أن إيرادات الشركة السنوية كافية لتغطية الخسائر، ولا حاجة لبيع أسهم "سبايس إكس" الأميركية، التي تصل إلى أكثر من مليار دولار.

المصدر / وكالات/ فلسطين أون لاين: