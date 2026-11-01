تظاهرة في ستوكهولم تنديدا بالهجمات الإسرائيلية على فلسطين ولبنان

تظاهر مئات المتضامنين في العاصمة السويدية ستوكهولم، تنديدًا بالهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة ولبنان، مطالبين بوقف الاعتداءات ووقف تصدير الأسلحة إلى "إسرائيل".

وتجمع المتظاهرون في ساحة أودينبلان، الليلة الماضية، بدعوة من عدد من منظمات المجتمع المدني، احتجاجًا على الغارات الجوية الإسرائيلية وانتهاكات اتفاقات وقف إطلاق النار.

ورفع المشاركون لافتات حملت عبارات من بينها: "الأطفال يُقتلون في غزة"، و"المدارس والمستشفيات تتعرض للقصف"، و"أوقفوا الهجمات على لبنان"، و"أوقفوا نقص الغذاء".

وطالب المتظاهرون "إسرائيل" بوقف هجماتها على قطاع غزة فورًا، داعين الحكومة السويدية إلى وقف مبيعات الأسلحة إليها، واتخاذ موقف واضح إزاء ما تشهده الأراضي الفلسطينية ولبنان.

وقال الناشط السويدي إيلان كوهين، المشارك في المظاهرة، إنه حضر إلى الساحة للتعبير عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني.

وأوضح أنه يدافع عن حقوق جميع الشعوب، معربًا عن أمله في أن "يعيش الشعب الفلسطيني والشعب اليهودي في إسرائيل في المكان نفسه ويتمتعوا بحقوق متساوية".

ودعا كوهين المجتمع الدولي والحكومة السويدية إلى عدم التزام الصمت، والدفاع عن حقوق الجميع والقانون الدولي، ورفع الصوت إزاء الانتهاكات.

كما طالب الحكومة السويدية باتخاذ موقف واضح وملموس من القضية الفلسطينية، يستند إلى القانون الدولي.

المصدر / ستوكهولم/ فلسطين أون لاين: