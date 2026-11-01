9 شهداء ومصابون في قصف وإطلاق نار إسرائيلي على غزة

استشهد 9 مواطنين وأصيب آخرون، الأحد، برصاص وصواريخ الاحتلال الإسرائيلي الذي يواصل خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار، عبر القصف المدفعي وإطلاق النار من الآليات العسكرية والطائرات المسيّرة في مناطق متفرقة من القطاع.

وأفادت مصادر طبية باستشهاد المواطن إبراهيم عادل سعيد، متأثرا بإصابته برصاص دبابات الاحتلال، خلال توغلها قبل أيام في قرية المصدر.

وفي جنوب القطاع، استشهد 5 مواطنين وأصيب آخرون جراء غارة إسرائيلية استهدفت نقطة للشرطة قرب مدخل "أرض المانجا" في منطقة مواصي خان يونس.

وقالت وزارة الداخلية والأمن الوطني، إن طائرات الاحتلال، استهدفت عددًا من ضباط وعناصر الشرطة خلال تأدية واجبهم، بمواصي خانيونس، مما أدى لارتقاء شهداء وإصابة عدد آخر.

وأطلقت الآليات العسكرية الإسرائيلية نيرانها بكثافة باتجاه المناطق الشرقية والجنوبية من مدينة خان يونس، بالتزامن مع تجدد القصف المدفعي على المناطق الشرقية من المدينة.

كما استهدفت نيران الدبابات مدينة حمد والخيام المحيطة بها شمالي خان يونس، فيما وصلت طلقات نارية أُطلقت من الدبابات المتمركزة قرب شارع صلاح الدين إلى وسط المدينة وغربها.

وفي مدينة غزة، استشهد 3 مواطنين وأصيب آخرون بينهم حالات حرجة، جراء استهداف مجموعة من المواطنين خلف "تاج مول" في شارع الثورة غرب مدينة غزة.

وتعرضت المناطق الشرقية لقصف مدفعي وإطلاق نار مكثف من الآليات العسكرية، في حين أطلقت الدبابات الإسرائيلية نيرانها بكثافة غربي بلدة بيت لاهيا شمالي القطاع، واستمر إطلاق النار لساعات في محيط مستشفى "كمال عدوان".

المصدر / غزة/ فلسطين أون لاين: