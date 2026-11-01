فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

9 شهداء ومصابون في قصف وإطلاق نار إسرائيلي على غزة

قوات الاحتلال تقتحم مدارس الأونروا في مخيم شعفاط بالقدس المحتلة

الهلال الأحمر: إجلاء 38 مريضاً و47 مرافقاً من غزة للعلاج في الخارج

مكملات الكركم قد تهدد صحة الكبد.. ما الأعراض والجرعات التي تستدعي الحذر؟

الداخلية تطالب المجتمع الدولي بوقف الاستهداف الممنهج للشرطة في غزة

جيش الاحتلال يبدأ تمرينا عسكريا وسط ترقب مواجهة مع إيران

أوضاع صحية متدهورة لأسرى في سجن النقب وسط غياب العلاج

طفلة تنتظر والديها معاً.. حكاية عائلة عمارنة خلف القضبان

غولان يحذر من توظيف نتنياهو هجوما محتملا على إيران للبقاء في السلطة

ناقلات "أسطول الظل" الروسي تتحصن بالشباك والأقفاص المعدنية

9 شهداء ومصابون في قصف وإطلاق نار إسرائيلي على غزة

01 نوفمبر 2026 . الساعة 09:04 بتوقيت القدس
...
صلاة الجنازة على أحد الشهداء في مستشفى شهداء الأقصى.

استشهد 9 مواطنين وأصيب آخرون، الأحد، برصاص وصواريخ الاحتلال الإسرائيلي الذي يواصل خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار، عبر القصف المدفعي وإطلاق النار من الآليات العسكرية والطائرات المسيّرة في مناطق متفرقة من القطاع.

وأفادت مصادر طبية باستشهاد المواطن إبراهيم عادل سعيد، متأثرا بإصابته برصاص دبابات الاحتلال، خلال توغلها قبل أيام في قرية المصدر.

وفي جنوب القطاع، استشهد 5 مواطنين وأصيب آخرون جراء غارة إسرائيلية استهدفت نقطة للشرطة قرب مدخل "أرض المانجا" في منطقة مواصي خان يونس.

وقالت وزارة الداخلية والأمن الوطني، إن طائرات الاحتلال، استهدفت عددًا من ضباط وعناصر الشرطة خلال تأدية واجبهم، بمواصي خانيونس، مما أدى لارتقاء شهداء وإصابة عدد آخر.

وأطلقت الآليات العسكرية الإسرائيلية نيرانها بكثافة باتجاه المناطق الشرقية والجنوبية من مدينة خان يونس، بالتزامن مع تجدد القصف المدفعي على المناطق الشرقية من المدينة.

كما استهدفت نيران الدبابات مدينة حمد والخيام المحيطة بها شمالي خان يونس، فيما وصلت طلقات نارية أُطلقت من الدبابات المتمركزة قرب شارع صلاح الدين إلى وسط المدينة وغربها.

وفي مدينة غزة، استشهد 3 مواطنين وأصيب آخرون بينهم حالات حرجة، جراء استهداف مجموعة من المواطنين خلف "تاج مول" في شارع الثورة غرب مدينة غزة.

وتعرضت المناطق الشرقية لقصف مدفعي وإطلاق نار مكثف من الآليات العسكرية، في حين أطلقت الدبابات الإسرائيلية نيرانها بكثافة غربي بلدة بيت لاهيا شمالي القطاع، واستمر إطلاق النار لساعات في محيط مستشفى "كمال عدوان".

المصدر / غزة/ فلسطين أون لاين:
#قطاع غزة #رصاص الاحتلال #الإبادة الجماعية #الخط الأصفر

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة