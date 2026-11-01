اقتحامات إسرائيلية واعتقالات ميدانية في الضفة والقدس

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الأحد، حملة اقتحامات ومداهمات في مناطق متفرقة من الضفة والقدس المحتلتين، تخللها اعتقالات ميدانية ومداهمة عدد من المنازل والبنايات السكنية.

واقتحمت قوات الاحتلال مخيم قلنديا شمال القدس، واعتقلت الشاب أحمد الحافي.

كما اقتحمت بلدة قباطية جنوب جنين وسط مداهمات واعتقالات في صفوف المواطنين، ولاحقا اقتحمت بلدة ميثلون جنوب المدينة، وداهمت منزلاً خلال الاقتحام.

وفي طوباس، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة طمون جنوب طوباس، وبلدة سنيريا جنوب قلقيلية، وداهمت عدداً من منازل المواطنين في سنيريا.

وفي محافظة نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال أربعة مواطنين من بلدة بورين جنوب المدنية،

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، وداهمت عددا من المنازل، وفتشتها، واعتقلت كلا من: قاسم محمد نجار، ومحمود محمد نجار، والشقيقين احمد وعبد ناصر عسعوس.

وفي ذات المدينة، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس، وداهمت منازل، وسط انتشار واسع في المنطقة.

وتأتي هذه الاقتحامات في ظل تصاعد العمليات العسكرية التي تنفذها قوات الاحتلال في مدن وبلدات الضفة الغربية، والتي تتخللها مداهمات للمنازل واعتقالات وتفتيش للممتلكات.

المصدر / رام الله/ فلسطين أون لاين: