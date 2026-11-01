الطقس: أجواء غائمة نهارا وباردة ليلا

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس، اليوم الأحد، غائما جزئيا إلى صاف، ومعتدلا في معظم المناطق، دون تغير يذكر على درجات الحرارة التي تبقى أقل بقليل من معدلها السنوي العام.

وتسود أجواء باردة خلال ساعات الصباح، فيما يكون الطقس غائما جزئيا نهارا في مختلف المناطق، بما فيها الأغوار.

وخلال ساعات المساء والليل، تميل الأجواء إلى الاعتدال والانتعاش، خاصة في المناطق الجبلية، لتصبح باردة نسبيا في ساعات الليل المتأخرة.

والرياح شمالية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

المصدر / رام الله/ فلسطين أون لاين: