فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الطقس: أجواء غائمة نهارا وباردة ليلا

تظاهرة في "تل أبيب" للمطالبة بتشكيل حكومة تضم الأحزاب العربية

انخفاض أسعار البنزين وارتفاع الغاز في الضفة

"مراسلون بلا حدود" تدرج جيش الاحتلال وترامب على قائمة أعداء الصحافة

آيزنكوت يتحرك لتشكيل حكومة ويبحث مع لابيد تنسيق الخطوات

اعتصامان نسائيان في نهر البارد وبرج البراجنة رفضاً لتقليصات "أونروا"

موجة احتجاجات ثالثة في فرنسا والغضب يتوسع نحو عشرات المدن الأوروبية

خروقات لا تتوقف.. 4 شهداء وقصف وإطلاق نار إسرائيلي في غزة

"الحارس" تحذر المواطنين من الروايات المضللة ومكالمات الابتزاز

القوى: "مجلس السلام" يتواطأ بصمته على جرائم الاحتلال في غزة

الطقس: أجواء غائمة نهارا وباردة ليلا

01 نوفمبر 2026 . الساعة 07:27 بتوقيت القدس
...
(صورة تعبيرية)

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس، اليوم الأحد، غائما جزئيا إلى صاف، ومعتدلا في معظم المناطق، دون تغير يذكر على درجات الحرارة التي تبقى أقل بقليل من معدلها السنوي العام.

وتسود أجواء باردة خلال ساعات الصباح، فيما يكون الطقس غائما جزئيا نهارا في مختلف المناطق، بما فيها الأغوار.

وخلال ساعات المساء والليل، تميل الأجواء إلى الاعتدال والانتعاش، خاصة في المناطق الجبلية، لتصبح باردة نسبيا في ساعات الليل المتأخرة.

والرياح شمالية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

المصدر / رام الله/ فلسطين أون لاين:
#الطقس #درجات الحرارة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة