"مراسلون بلا حدود" تدرج جيش الاحتلال وترامب على قائمة أعداء الصحافة

"مراسلون بلا حدود" تدرج ترامب على قائمة أعداء الصحافة

أدرجت منظمة "مراسلون بلا حدود" الرئيس الأميركي دونالد ترامب للمرة الأولى على قائمتها لـ"أعداء حرية الصحافة"، متهمة إياه بتكثيف الضغوط على وسائل الإعلام التي تنتقده أو لا تتوافق تغطيتها مع توجهاته، والعمل على عرقلة أدائها منذ توليه ولايته الرئاسية الثانية.

وضمت القائمة، التي أصدرتها المنظمة بمناسبة اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين، الموافق الثاني من نوفمبر/تشرين الثاني، 33 شخصية وجهة قالت إنها تعمل بصورة متعمدة على تقويض الصحافة المستقلة، من بينها الجيش الإسرائيلي والحزب الشيوعي الصيني، إضافة إلى منظمات إجرامية في المكسيك.

وقال المدير التنفيذي للمنظمة كريستيان مير، في بيان، إن إدراج ترامب جاء بسبب "استخدامه المتعمد لسلطات منصبه ضد وسائل الإعلام التي لا تعجبه تغطيتها الصحفية"، معتبرا أن وجود رئيس أميركي على هذه القائمة، إلى جانب الرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يمثل نقطة تحول.

وبحسب بيانات المنظمة، تحتل الولايات المتحدة المرتبة 64 من أصل 180 دولة في التصنيف العالمي لحرية الصحافة.

ولم تقتصر القائمة على مسؤولين سياسيين، إذ شملت شركتي التكنولوجيا الأميركيتين "ألفابت وميتا"، اللتين تتهمهما المنظمة بممارسة ضغوط اقتصادية على المؤسسات الإعلامية، عبر استحواذهما على حصة كبيرة من عائدات الإعلانات الرقمية.

كما أدرجت المنظمة رجل الأعمال الفرنسي في قطاع الإعلام فنسنت بولوريه، والملياردير الأميركي إيلون ماسك، ضمن الأسماء الواردة في القائمة.

وأوضحت "مراسلون بلا حدود" أن القائمة لا تستهدف حصر جميع الجهات التي تهدد حرية الصحافة، بل تسعى إلى تحديد المسؤولين المباشرين عن تقويضها، وتسليط الضوء على الأساليب التي يستخدمونها، بخلاف التصنيف السنوي الذي يرصد أوضاع حرية الإعلام في مختلف البلدان.

وتنشر المنظمة هذه القائمة على فترات غير منتظمة منذ عام 2001، بهدف إبراز الشخصيات والمنظمات التي تفرض قيودا شديدة على العمل الصحفي وتستهدف استقلالية وسائل الإعلام.

ويأتي إدراج ترامب بعد أيام من اتهام المنظمة رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتقويض أسس الصحافة خلال ولايته الأخيرة، من خلال استهداف وسائل الإعلام المنتقدة لحكومته، وتقييد عمل الصحفيين الأجانب، إلى جانب مقتل أعداد كبيرة من الصحفيين الفلسطينيين بنيران جيش الاحتلال، وفق المنظمة.

المصدر / وكالات/ فلسطين أون لاين: