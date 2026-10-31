"الحارس" تحذر المواطنين من الروايات المضللة ومكالمات الابتزاز

حذّرت منصة "الحارس" التابعة لأمن المقاومة، المواطنين من تداول الروايات المنسوبة إلى الإعلام العبري بشأن تخيير أشخاص بين استهدافهم مع عائلاتهم أو تسليم أنفسهم منفردين، دون التحقق من صحتها ومصادرها.

ونوهت في تحذيرها، السبت، إلى أن الإعلام العبري قد يروّج لروايات تُظهر الاحتلال بمظهر إنساني، وذلك في محاولة للتأثير في الرأي العام وتغطية حقيقة ممارساته.

وحذّرت من الانصياع لأي مكالمة حقيقية أو مشبوهة يُدّعى فيها أنها صادرة عن جهاز الشاباك، أو تتضمن تهديدات باستهداف الشخص وعائلته؛ إذ قد تُستغل الحالة النفسية والخوف لدفع المستهدف إلى اتخاذ قرارات تحت الضغط.

وقالت: "لا تصدّقوا الوعود التي يقدّمها المتصل بشأن ضمان سلامة العائلة أو الاكتفاء باستهداف الشخص وحده، ولا تنفّذوا تعليماته ولا تتوجهوا إلى أي مكان بناءً على طلبه، أنهوا الاتصال فورًا، وغادروا المكان إلى موقع آمن".

المصدر / غزة/ فلسطين أون لاين: