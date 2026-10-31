تحذيرات حقوقية من تصاعد الاعتقالات السياسية في الضفة

حذّرت مجموعة "محامون من أجل العدالة" من تصاعد الاعتقالات السياسية التي تنفذها أجهزة أمن السلطة في الضفة الغربية، مستهدفة أسرى محررين ونشطاء ومواطنين على خلفية نشاطهم السياسي.

وأوضحت، في بيان، السبت، أن الاعتقالات والملاحقات الأمنية طالت مواطنين في تسع محافظات، هي جنين وطولكرم وقلقيلية والخليل ونابلس وأريحا وسلفيت ورام الله والبيرة، وسط تزايد الاستدعاءات والاحتجاز على خلفيات سياسية.

ولفتت إلى أن بعض الملاحقات تستهدف مواطنين على خلفية قضايا وملفات سابقة، رغم خضوع بعضهم للمحاكمة بشأنها، معتبرة أن تكرار ملاحقتهم يمثل مخالفة قانونية وانتهاكاً للحقوق والحريات العامة.

وأكدت المجموعة الحقوقية على ضرورة وقف الاعتقالات السياسية والإفراج عن المعتقلين على هذه الخلفية، واحترام الحريات العامة وحق المواطنين في التعبير عن آرائهم وممارسة نشاطهم السياسي.

المصدر / رام الله/ فلسطين أون لاين: