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التربية: قتل المعلم وائل مسلم جريمة جديدة تُطال الأسرة التعليمية

31 أكتوبر 2026 . الساعة 19:07 بتوقيت القدس
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المعلم وائل مسلم

نعت وزارة التربية والتعليم العالي بغزة، الأستاذ وائل مسلم معلم اللغة الإنجليزية بمدرسة عدنان العلمي التابعة لمديرية التربية والتعليم غرب غزة، معتبرة أن قتله جريمة جديدة تُطال الأسرة التعليمية في القطاع.

وأكّدت الوزارة، في تصريح، السبت، أن مواصلة استهداف المعلمين والطلبة والعاملين في القطاع التعليمي تمثل اعتداءً على الإنسان الفلسطيني وحقه في الحياة والتعليم وتكشف حجم الاستهداف المتواصل للكوادر التي تحمل رسالة التعليم وتؤدي دورها في خدمة الأجيال الفلسطينية رغم ظروف الحرب وما خلفته من دمار ومعاناة.

وشددت على أن قتل المعلمين واستهدافهم لن يغيّب رسالتهم ولن ينال من إصرار الأسرة التعليمية على مواصلة دورها الوطني والتربوي.

ودعت الوزارة المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والإنسانية إلى تحمل مسؤولياتها إزاء الجرائم المتكررة المرتكبة بحق الأسرة التعليمية في قطاع غزة والعمل على توفير الحماية للمدنيين والعاملين في القطاع التعليمي.

المصدر / غزة/ فلسطين أون لاين:
#قطاع غزة #التربية والتعليم #قتل المعلمين

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