عقوبات بالإيقاف على لاعبين ومدربين في كأس الألف شهيد

غزة/ فلسطين أون لاين:

أعلن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم عن حزمة من العقوبات الانضباطية بحق عدد من اللاعبين والمدربين، على خلفية الأحداث التي شهدتها مباريات دور الثمانية من بطولة كأس الألف شهيد، المقامة لأندية غزة والشمال والوسطى والجنوب.

وقررت لجنة الانضباط إيقاف لاعب نادي شباب جباليا محمد الترامسي لمدة 6 مباريات رسمية متتالية، على خلفية المخالفة التي ارتكبها خلال مباريات البطولة.

كما قرر الاتحاد إيقاف مدرب نادي الجلاء، الكابتن إسماعيل المدهون، مباراة واحدة، إضافة إلى عقوبة الطرد التي تعرض لها خلال اللقاء.

وفي أبرز العقوبات، قرر الاتحاد إيقاف الكابتن معتز ربيع، مساعد المدير الفني لنادي اتحاد دير البلح، لمدة سنة ميلادية، مع حرمانه من المشاركة في أنشطة الاتحاد طوال فترة العقوبة.

وفي سياق متصل، تشهد مباريات الدور نصف النهائي غياب عدد من اللاعبين بسبب تراكم البطاقات الصفراء، حيث يفتقد غزة الرياضي خدمات لاعبه محمد فروانة أمام الجلاء، فيما يغيب عن الأخير لاعبه حسين المزروع للسبب ذاته.

كما يغيب لاعب بيت حانون الرياضي هيثم أبو عودة عن مواجهة فريقه المقبلة أمام خدمات الشاطئ، بعد حصوله على بطاقتين صفراوين.

وتأتي هذه القرارات في إطار تطبيق اللوائح والتعليمات الانضباطية، والحفاظ على الانضباط داخل الملاعب، مع اقتراب البطولة من مراحلها الحاسمة.

المصدر / فلسطين أون لاين