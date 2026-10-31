تايلاند.. احتجاجات مرتقبة تطالب بطرد الإسرائيليين من البلاد

تستعد منظمات سياسية ونشطاء في تايلاند لتنظيم مظاهرة حاشدة ضد "إسرائيل" وحركة "حباد" اليهودية، اليوم السبت، في جزيرة فوكيت، بمشاركة نشطاء من نحو 20 منظمة محلية ووطنية، وسط تصاعد الاحتجاجات الرافضة لوجود السياح الإسرائيليين في البلاد.

وقالت القناة 12 العبرية إن المظاهرة ستُقام بين الساعة الرابعة والعاشرة مساءً في حديقة "سابان هين" بمدينة فوكيت، بمشاركة شخصيات سياسية وناشطين، من بينهم سوندي ليمثونغكول، أحد أبرز قادة حركة "القمصان الصفراء" الملكية السابقة في تايلاند.

وتأتي هذه المظاهرة في أعقاب احتجاجات متكررة شهدتها العاصمة بانكوك خلال الأسابيع الماضية، إذ تجمع متظاهرون أمام مبنى السفارة الإسرائيلية، للتعبير عن استيائهم من وجود السياح الإسرائيليين في البلاد.

وخلال إحدى التظاهرات الأخيرة، رفع مشاركون لافتات تضمنت عبارات مناهضة لليهود والإسرائيليين، من بينها "أيها اليهود، ارحلوا"، و"أنتم اليهود لا تفهمون الثقافة التايلاندية.. غادروا".

دعوات لطرد عناصر "حباد"

وصعّد منظمو المظاهرة من تصريحاتهم ضد الإسرائيليين والمؤسسات المرتبطة بحركة "حباد"، إذ دعا أحد قادة الاحتجاج، سايخول نوشيت، إلى طرد العناصر المرتبطة بالحركة من تايلاند، و"استئصال" ما وصفه بـ"الشبكة الإسرائيلية" في البلاد.

ويتهم المنظمون عناصر من حركة "حباد" و"إسرائيل" بممارسة أنشطة تجارية غير قانونية والاستيلاء على أصول، فيما تأتي التحركات الحالية امتداداً لاحتجاج نُظم في سبتمبر/أيلول الماضي أمام مركز "حباد" في منطقة باتونغ، وشارك فيه مئات الأشخاص ورددوا هتافات مناهضة لـ"إسرائيل" واليهود.

قلق إسرائيلي من تصاعد الاحتجاجات

وفي المقابل، اعتبرت السفيرة الإسرائيلية لدى بانكوك، ألونا فيشر كام، أن الاعتراضات المتكررة على السياح الإسرائيليين في تايلاند لا تعبّر بالضرورة عن عداء، وإنما تعكس استياءً من تصرفات بعض السياح.

فيما أعرب مسؤولون إسرائيليون عن قلقهم من تصاعد الخطاب المعادي لليهود في البلاد، بالتزامن مع اتساع رقعة الاحتجاجات واستهداف المؤسسات المرتبطة بحركة "حباد".

وتسلط هذه التطورات الضوء على تصاعد التوتر بشأن الوجود الإسرائيلي في المناطق السياحية التايلاندية، في ظل استمرار الاحتجاجات الشعبية والمطالبات بمحاسبة الجهات المتهمة بمخالفة القوانين المحلية.

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات