امتحانات الأونروا 2026 في غزة.. المواعيد ورابط منصة Moodle للطلبة

محمد زقوت

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بدء تنفيذ الاختبار الأول لطلبة مدارسها في قطاع غزة، من الصف الأول حتى الصف التاسع، عبر منصة Moodle الإلكترونية، وفق مواعيد محددة لكل مرحلة دراسية، تبدأ يوم الأحد 1 نوفمبر 2026، وتستمر الاختبارات حتى الخميس 12 نوفمبر، داعية الطلبة إلى الالتزام بالجدول المعلن لتجنب الضغط على المنصة.

مواعيد اختبارات الأونروا في غزة 2026

أوضحت الأونروا أن الاختبارات ستُنفذ وفق المواعيد التالية:

* الأحد 1 نوفمبر 2026: طلبة الصفوف من الأول حتى الثالث.

* الثلاثاء 3 نوفمبر 2026: طلبة الصفوف من الرابع حتى السادس.

* الخميس 5 نوفمبر 2026: طلبة الصفوف من السابع حتى التاسع.

وأكدت أن الاختبارات ستبقى متاحة أمام جميع الطلبة حتى يوم الخميس 12 نوفمبر 2026، ما يتيح لهم تقديمها خلال الفترة المحددة.

رابط منصة Moodle لاختبارات الأونروا

يمكن لطلبة مدارس الأونروا في قطاع غزة الدخول إلى منصة Moodle الإلكترونية لتنفيذ الاختبارات وفق المواعيد المعلنة، عبر الرابط التالي:

[اضغط هنا للدخول إلى منصة Moodle]

رابط الرزم التعليمية لطلبة الأونروا في غزة

كما يمكن للطلبة الوصول إلى الرزم التعليمية والاستفادة من المواد الدراسية المنشورة عبر موقع الأونروا، من خلال الرابط التالي:

[اضغط هنا للوصول إلى الرزم التعليمية]

تنبيه مهم لطلبة مدارس الأونروا

دعت الأونروا إلى تعميم مواعيد الاختبارات على الطلبة ومتابعة تنفيذها وفق الجدول المحدد، مع التأكيد على أهمية الالتزام بمواعيد كل مرحلة دراسية لتجنب الضغط على المنصة الإلكترونية وضمان إتمام الاختبارات خلال الفترة المتاحة.

المصدر / فلسطين أون لاين