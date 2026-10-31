فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

تموين خانيونس تضبط 4.5 طن من الدجاج المُحتكر

الاحتلال يجبر مقدسياً على هدم منزله

غارات وتفجيرات في عدة بلدات.. الاحتلال يواصل استهداف لبنان

ألفابت تخسر 500 مليار دولار في يوم واحد

تقرير أممي يحذر من التطهير العرقي في لبنان

مواجهات قوية في دور الثمانية لكأس الألف شهيد

أرسنال يستهدف التعاقد مع لاعب موهوب

فليك يتحدث عن أسباب المشاكل الدفاعية لبرشلونة

الموعد المرتقب لعودة كورتوا  لحراسة مرمى ريال مدريد

الصحة تستقبل وفدا طبيا لإجراء 10 عمليات قلب مفتوح بغزة

تموين خانيونس تضبط 4.5 طن من الدجاج المُحتكر

31 أكتوبر 2026 . الساعة 15:49 بتوقيت القدس
...
ملية الضبط جرت عقب رصد مخالفات تتعلق بعدم التزام التاجر بالأسعار المعتمدة من وزارة الاقتصاد الوطني

ضبطت مباحث التموين في محافظة خان يونس، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الوطني، 4.5 طن من الدجاج المجمد لدى أحد التجار، لبيعها بأسعار تتجاوز التسعيرة الرسمية المعتمدة، قبل الإشراف على طرح الكمية للمواطنين وفق الأسعار المحددة.

وأفادت مباحث التموين، في بيان، السبت، بأن عملية الضبط جرت أمس الجمعة، عقب رصد مخالفات تتعلق بعدم التزام التاجر بالأسعار المعتمدة من وزارة الاقتصاد الوطني.

وأوضحت أنه جرى التحفظ على الكمية المضبوطة وتسليمها إلى وزارة الاقتصاد لاتخاذ الإجراءات اللازمة، فيما أشرفت مباحث التموين على بيعها للمواطنين وفق التسعيرة الرسمية، بهدف الحد من التلاعب بالأسعار ومنع استغلال المستهلكين.

وأكدت استمرار جهودها الرقابية، بالتعاون مع الجهات المختصة، لمتابعة الأسواق وضبط المخالفات المتعلقة بالمعاملات الاقتصادية وحماية حقوق المواطنين.

المصدر / فلسطين أون لاين
#أسعار #دجاج #احتكار #تموين خانيونس

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة