الاحتلال يجبر مقدسياً على هدم منزله

أجبرت بلدية الاحتلال الإسرائيلي في القدس المحتلة، السبت، المقدسي جهاد مطور على هدم منزله ذاتياً في بلدة بيت حنينا شمالي المدينة، ما أدى إلى تشريد أكثر من 7 أفراد من عائلته وتركهم دون مأوى.

وأفادت محافظة القدس، في بيان، بأن سلطات الاحتلال أجبرت مطور على هدم منزله الواقع في حي المروحة ببلدة بيت حنينا، والمكوّن من شقتين سكنيتين تعودان له ولنجله، بذريعة البناء دون ترخيص.

وتواصل سلطات الاحتلال إجبار الفلسطينيين، ولا سيما المقدسيين، على هدم منازلهم ذاتياً بحجة عدم الترخيص، فيما تفرض تكاليف باهظة على أصحاب المنازل الذين يرفضون تنفيذ عمليات الهدم بأنفسهم، وتنفذها جرافات الاحتلال.

وتحرم بلدية الاحتلال الفلسطينيين في القدس من الحصول على تراخيص البناء، بالتزامن مع استمرار عمليات الهدم والإجبار على الهدم الذاتي، في سياق سياسة تستهدف الوجود الفلسطيني في المدينة وتدفع السكان إلى مغادرتها قسراً.

المصدر / فلسطين أون لاين