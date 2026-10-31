غارات وتفجيرات في عدة بلدات.. الاحتلال يواصل استهداف لبنان

واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، السبت، عدوانه على مناطق متفرقة في جنوب لبنان، عبر شن غارات جوية وقصف مدفعي وتنفيذ تفجيرات وعمليات تمشيط بالأسلحة الرشاشة، بالتزامن مع تحليق مكثف للطائرات المسيّرة.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية بأن الهجمات طالت ستة مواقع على الأقل في أقضية النبطية وبنت جبيل ومرجعيون، بينها غارة استهدفت المنطقة الواقعة بين بلدتي النبطية الفوقا وكفرتبنيت، وأخرى طالت أطراف بلدة برعشيت.

وفي قضاء مرجعيون، نفذ جيش الاحتلال تفجيرًا في بلدة طلوسة، وأجرى عمليات تمشيط بالأسلحة الرشاشة من جهة بلدة الخيام باتجاه الأراضي الزراعية في بلدة إبل السقي، كما استهدف بغارة جوية المنطقة الواقعة بين بلدتي عدشيت القصير والطيبة.

وفي بلدة ميفدون، انفجرت مسيّرتان تابعتان للاحتلال داخل منزلين، بحسب الوكالة اللبنانية، فيما تعرضت المنطقة الواقعة بين بلدتي زوطر الشرقية وميفدون لقصف مدفعي متقطع.

وامتد تحليق المسيّرات الإسرائيلية إلى مدينة صور والبلدات المحيطة بها، وصولًا إلى ضفتي نهر الليطاني في منطقة القاسمية، فيما تواصل التحليق منذ ساعات الصباح فوق الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت.

المصدر / فلسطين أون لاين