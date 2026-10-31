مواجهات قوية في دور الثمانية لكأس الألف شهيد

غزة/ فلسطين أون لاين:

تتجه الأنظار إلى منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الألف شهيد لكرة القدم، حيث ستقام غدا الأحد أربع مواجهات قوية، تحمل في طياتها طموحات كبيرة للأندية المتنافسة في الوصول إلى الدور نصف النهائي والمنافسة على اللقب.

وأسفرت مواجهات دور الثمانية عن لقاء يجمع خدمات الشاطئ مع بيت حانون الرياضي، وتقام على ملعب نادي فلسطين جنوب مدينة غزة، في مواجهة يسعى خلالها الفريقان إلى مواصلة المشوار بنجاح، وحجز مقعد في الجولة القادمة، بعدما نجحا في تجاوز منافسيهما خلال الأدوار السابقة.

وعلى ذات الملعب، وفي نفس اليوم، يصطدم غزة الرياضي بنظيره الجلاء، في لقاء مرتقب بين فريقين يطمحان إلى بلوغ المباراة النهائية، ومواصلة المنافسة على لقب البطولة، في ظل رغبة كل منهما في استثمار نتائجه الإيجابية خلال مشواره بالمسابقة.

وعلى ملعب اتحاد دير البلح، يلتقي خدمات البريج مع شباب الزوايدة، في مواجهة تحمل أهمية كبيرة للفريقين، اللذين يتطلعان إلى مواصلة حضورهما في البطولة، والاقتراب خطوة إضافية من منصة التتويج.

وفي اللقاء الثاني، يواجه خدمات النصيرات فريق الاستقلال، في مباراة ينتظر أن تشهد تنافساً قوياً، في ظل طموح الطرفين لانتزاع بطاقة العبور إلى نصف النهائي، وعدم التفريط في فرصة المنافسة على لقب النسخة الحالية.

وتحمل المواجهات أهمية خاصة للأندية المتأهلة، في ظل اقتراب البطولة من محطتها الحاسمة، بعدما شهدت الأدوار الماضية العديد من النتائج والمفاجآت، وخروج عدد من الفرق التي كانت تطمح إلى المنافسة على اللقب.

وتأتي إقامة البطولة في ظل الظروف الاستثنائية التي تعيشها الرياضة الفلسطينية وقطاع غزة على وجه الخصوص، وما تعرضت له المنشآت والملاعب الرياضية من دمار واسع، الأمر الذي فرض إقامة المنافسات وفق نظام مختلف، وبإمكانات محدودة، في محاولة لإعادة النشاط الكروي ومنح الأندية واللاعبين فرصة استعادة حضورهم في الملاعب.

وتتطلع الفرق الثمانية إلى استثمار فرصة الوصول إلى نصف النهائي، من أجل مواصلة المشوار نحو اللقب، وإسعاد جماهيرها، في بطولة تحمل اسم «كأس الألف شهيد»، وتستحضر تضحيات الأسرة الرياضية الفلسطينية، في ظل الخسائر البشرية الكبيرة التي طالت الرياضيين خلال الحرب على قطاع غزة.





المصدر / فلسطين أون لاين