فليك يتحدث عن أسباب المشاكل الدفاعية لبرشلونة

متابعة/ فلسطين أون لاين:

أكد الألماني هانز فليك، المدير الفني لبرشلونة، أن تحسين الأداء الدفاعي للفريق يتطلب مشاركة جميع اللاعبين، وليس المدافعين فقط، مشيراً إلى ضرورة تجنب فقدان الكرة بسهولة، وزيادة التركيز في التغطية ومراقبة لاعبي المنافس داخل منطقة الجزاء.

وأوضح فليك، أن الفريق ارتكب أخطاء دفاعية متكررة في المباريات الماضية، من بينها مواجهة ريال مدريد، مشيراً إلى أن الإرهاق البدني وقلة الجاهزية ربما أثّرا في أداء اللاعبين، لكن ذلك لا يبرر تكرار هذه الأخطاء.

وشدد مدرب برشلونة على أن العمل الدفاعي يبدأ من خط الهجوم، وأن جميع اللاعبين مطالبون بالمساهمة في الضغط واستعادة الكرة، إلى جانب تحسين التمركز والتغطية الدفاعية.

وأضاف أن الجهاز الفني يعمل على معالجة هذه السلبيات خلال التدريبات، من خلال النقاش المستمر مع اللاعبين والبحث عن الحلول المناسبة، بهدف استعادة التوازن الدفاعي والوصول إلى المستوى المأمول.

المصدر / فلسطين أون لاين