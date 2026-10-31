الصحة تستقبل وفدا طبيا لإجراء 10 عمليات قلب مفتوح بغزة

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم السبت، استقبال وفد طبي أمريكي متخصص في جراحة القلب المفتوح، بالتعاون مع جمعية إغاثة أطفال فلسطين "PCRF" ومستشفى القدس التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، وذلك في إطار مواصلة برنامج الجراحات التخصصية واستعادة الخدمات الطبية في القطاع.

ويضم الوفد الطبي الزائر الدكتور أحمد حزين، استشاري جراحة القلب، والدكتور ميان أياز أحمد، استشاري التخدير.

وقال مدير دائرة العمليات بوزارة الصحة، الدكتور علاء رباح، إن الوفد يعد الثاني الذي يصل إلى قطاع غزة بالتنسيق مع الوزارة خلال شهر، موضحا أنه من المقرر أن يجري 10 عمليات جراحة قلب مفتوح متنوعة، تشمل ترقيع الشرايين التاجية واستبدال صمامات القلب وإصلاحها.

وأضاف رباح أن استضافة الوفد تأتي استكمالا لجهود الوزارة الرامية إلى استعادة الخدمات والجراحات التخصصية النوعية داخل القطاع، وفي مقدمتها جراحة القلب المفتوح، بهدف تخفيف معاناة المرضى الذين يضطرون للتحويل للعلاج في الخارج، وتوفير العلاج التخصصي للمرضى المحاصرين والممنوعين من السفر.

وأكد حاجة الوزارة إلى تضافر جهود الشركاء والمنظمات الدولية، وفي مقدمتها منظمة الصحة العالمية، للعمل على توفير وإدخال المعدات والمستلزمات الجراحية التخصصية اللازمة لإجراء العمليات الدقيقة والمعقدة، وضمان استمرار تقديم الخدمات الجراحية في مستشفيات القطاع.









المصدر / فلسطين أون لاين