صحيفة: 274 منشأة أمريكية تضررت بفعل الضربات الإيرانية

كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية أن الهجمات الإيرانية ألحقت أضراراً بما لا يقل عن 274 مبنى ومنشأة في 24 موقعاً عسكرياً يضم قوات أميركية في المنطقة، خلال الأشهر الستة الأولى من الحرب، فيما قد تصل كلفة الأضرار التي لحقت بالقواعد إلى 15 مليار دولار.

وأوضحت الصحيفة، في تحقيق استند إلى تحليل صور الأقمار الصناعية ومقابلات مع مسؤولين أميركيين وبيانات عسكرية إيرانية، أن الضربات استهدفت مباني إقامة الجنود ومنظومات الرادار والدفاع الصاروخي والاتصالات، مشيرة إلى تحول التكتيكات الإيرانية نحو استهداف مواقع إقامة القوات الأميركية بدقة أكبر.

وبحسب التحقيق، تعرض 119 مبنى في 13 موقعاً عسكرياً لأضرار خلال الأسبوعين الأولين من الحرب التي بدأت في 28 فبراير/شباط الماضي، وتركزت الضربات في القواعد القريبة من إيران، ولا سيما في الكويت، كما تعرض مقر الأسطول الخامس الأميركي في البحرين لهجمات مكثفة دفعت القيادة المركزية إلى إجلاء معظم الأفراد منه.

وأشار التحقيق إلى امتداد الهجمات، عقب انهيار وقف إطلاق النار في السابع من يوليو/تموز، إلى قواعد أبعد غرباً، خصوصاً في الأردن، حيث رُصدت أضرار ناجمة عن 11 هجوماً على الأقل، بينها ضربة استهدفت قاعدة موفق السلطي الجوية في 17 يوليو/تموز، وأسفرت عن مقتل ثلاثة عسكريين أميركيين وتضرر 19 مبنى مخصصاً لإقامة الجنود.

كما رُصدت أضرار في 12 مبنى على الأقل بقاعدة العديد الجوية في قطر، فيما أشار التحقيق إلى أن الضربات الإيرانية باتت تستهدف منشآت أصغر حجماً، بما يعكس تحسناً في دقة الاستهداف.

وعلى صعيد الكلفة، بلغت تقديرات الإنفاق الأميركي على الحرب 47.1 مليار دولار حتى 16 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، دون احتساب أضرار القواعد العسكرية، التي قدّرها البنتاغون بما لا يقل عن خمسة مليارات دولار، فيما رجّح مصدر مطلع ارتفاعها إلى 15 ملياراً. وقدّر مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية تكلفة إعادة إعمار المباني المتضررة بأكثر من أربعة مليارات دولار، دون احتساب استبدال المعدات والأنظمة العسكرية.

المصدر / وكالات