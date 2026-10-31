الدفاع المدني يُنفذ 691 مهمة خلال اكتوبر 2026

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني تنفيذ طواقمها 691 مهمة متنوعة في قطاع غزة خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول 2026، شملت التعامل مع 48 حريقا و236 حادثة إنقاذ.

وأظهر التقرير الشهري للمديرية أن طواقم الدفاع المدني تعاملت كذلك مع 205 حوادث إسعاف، ضمن المهام الميدانية التي نفذتها خلال الشهر.

و هذا وأصدرت إدارة الأمن والسلامة 93 تصريحا للمنشآت والحرف، ونفذت 6 جولات ميدانية استهدفت 10 حرف متنوعة، لمتابعة مدى الالتزام بإجراءات السلامة العامة في قطاع غزة.

وعلى صعيد التدريب والتوعية المجتمعية، نفذت إدارة التدريب 37 نشاطا ودورة تدريبية في علوم الدفاع المدني، استفاد منها 7640 مواطنا من أفراد المجتمع.

وتأتي هذه الجهود ضمن مهام الدفاع المدني في الاستجابة للحوادث والطوارئ، وتعزيز إجراءات الوقاية والسلامة العامة، ونشر الوعي المجتمعي للتعامل مع المخاطر المختلفة.

المصدر / فلسطين أون لاين