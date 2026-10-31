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الأشغال تواصل أعمال تدعيم المباني المتضررة جراء الحرب على قطاع غزة

31 أكتوبر 2026 . الساعة 13:13 بتوقيت القدس
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الأشغال تواصل أعمال تدعيم المباني المتضررة جراء الحرب على قطاع غزة

تواصل وزارة الأشغال العامة والإسكان تنفيذ أعمال تدعيم المباني المتضررة جراء الحرب على قطاع غزة، ضمن جهودها للحد من المخاطر الإنشائية وتعزيز إجراءات السلامة العامة وحماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم.

هذا ونفذت الطواقم الفنية التابعة للوزارة أعمال تدعيم حديدي لعمارة الاتحاد في المحافظة الوسطى، بهدف معالجة الأضرار الإنشائية التي لحقت بالمبنى والحد من المخاطر المحتملة التي قد تهدد سلامة السكان والمناطق المحيطة.

وتندرج هذه الأعمال ضمن التدخلات الميدانية التي تنفذها الوزارة للتعامل مع الأضرار التي طالت المباني والمنشآت السكنية جراء الحرب، من خلال تدعيم العناصر الإنشائية المتضررة وتقليل احتمالات الانهيار.

وأكدت الوزارة استمرار أعمال متابعة وتقييم أوضاع المباني المتضررة، وتحديد التدخلات الفنية اللازمة وفقا لدرجة الخطورة والأولويات الميدانية، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وبما يتناسب مع الإمكانات المتاحة.

وشددت وزارة الأشغال العامة والإسكان على مواصلة جهودها للحد من المخاطر الناجمة عن الدمار الواسع الذي طال المباني والمنشآت في قطاع غزة، وتعزيز إجراءات السلامة العامة، رغم التحديات والظروف الاستثنائية التي تواجه الطواقم الميدانية.

المصدر / فلسطين أون لاين
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