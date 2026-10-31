منظمون: هاري كين فاز بالكرة الذهبية بفارق ضئيل عن مبابي

قال منظمو حفل جائزة الكرة الذهبية (بالون دور) إن هاري كين، مهاجم بايرن ميونخ والمنتخب الإنكليزي، فاز بالجائزة بفارق ضئيل للغاية بلغ 28 نقطة عن نجم ريال مدريد والمنتخب الفرنسي كيليان مبابي.

و حصل كين على الجائزة يوم الإثنين بعد حصوله على 1055 نقطة، مقابل 1027 نقطة لمبابي. وجاء الموهبة الإسبانية الشابة في صفوف برشلونة، لامين يامال، في المركز الثالث برصيد 881 نقطة، بينما حلّ رودري في المركز الرابع برصيد 726 نقطة، وليونيل ميسي في المركز الخامس برصيد 612 نقطة.

وكان لكل دولة من الدول المئة الأولى في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الحق في صوت واحد، يدلي به أحد الصحافيين.

وقد اختار المصوّتون أفضل 10 لاعبين من بين 30 مرشحاً، حيث حصل اللاعب الأفضل على 15 نقطة، تلتها نقاط بترتيب تنازلي من المركز 1 إلى 12 وبناءً على ذلك، كان الحدّ الأقصى للنقاط التي يمكن أن يحصل عليها أي لاعب هو 1500 نقطة.

المصدر / وكالات