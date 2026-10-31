إصابتان خطيرتان بجريمتي إطلاق نار في الداخل المحتل

أُصيب رجلان بجراح خطيرة، السبت، في جريمتي إطلاق نار منفصلتين وقعتا في مدينتي رهط وعرعرة المثلث بالداخل الفلسطيني المحتل، في ظل تصاعد جرائم العنف وإطلاق النار في المجتمع العربي.

وأفادت مصادر محلية بأن شاباً يبلغ من العمر 19 عاماً أُصيب بجراح خطيرة جراء تعرضه لإطلاق نار في مدينة رهط بمنطقة النقب، حيث وصل إلى محطة الإسعاف في المدينة، وتلقى العلاج الأولي قبل نقله إلى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع.

وفي حادثة منفصلة، أُصيب رجل في الثلاثينيات من عمره بجراح خطيرة إثر تعرضه لإطلاق نار في عرعرة المثلث، ظهر اليوم، ونُقل إلى مستشفى "هيلل يافه" في الخضيرة لتلقي العلاج. وزعمت شرطة الاحتلال أنها باشرت التحقيق في ملابسات الحادثة، مشيرة إلى أن خلفيتها جنائية.

وتأتي الإصابتان بعد مقتل شاب في الثلاثينيات من عمره، ليل الجمعة-السبت، جراء تعرضه لإطلاق نار في بلدة تل السبع بمنطقة النقب، حيث أُعلن عن وفاته في مستشفى "سوروكا" متأثراً بجراحه.

وبهذه الجريمة، ارتفعت حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري إلى 174 قتيلاً وقتيلة، وسط استمرار تصاعد جرائم العنف وإطلاق النار، وتزايد الانتقادات لأداء شرطة الاحتلال الإسرائيلي وعجزها عن توفير الأمن ومكافحة الجريمة المنظمة والحد من انتشار السلاح.

المصدر / فلسطين أون لاين