بعد استعراض قصره على يوتيوب.. لصوص يسطون على منزل مهاجم إيفرتون أثناء مباراة نيوكاسل

تعرض الفرنسي تييرنو باري، مهاجم فريق إيفرتون الإنجليزي، لعملية سطو على منزله مساء الخميس، أثناء مشاركته في مباراة فريقه أمام نيوكاسل يونايتد في كأس الرابطة الإنجليزية، وذلك بعد نحو أسبوعين من ظهوره في مقطع فيديو على منصة "يوتيوب" استعرض خلاله تفاصيل منزله ومرافقه الفاخرة.

وعاش باري أمسية مميزة على الصعيد الرياضي، بعدما سجل هدفا في فوز إيفرتون على نيوكاسل بنتيجة 3-1، ضمن منافسات دور الـ16 من البطولة، ليساهم في تأهل فريقه إلى الدور التالي.

لكن فرحة اللاعب بالفوز لم تكتمل، إذ اكتشف عقب المباراة تعرض منزله للسرقة خلال فترة وجوده في الملعب.

وأعلنت صديقة اللاعب الواقعة عبر حسابها على منصة "إنستغرام"، مؤكدة أن اللصوص استهدفوا المنزل أثناء حضورهما المباراة، مشيرة إلى أن أحدا لم يكن موجودا داخله وقت وقوع الحادثة.

وكتبت: "للأسف، تعرض منزلنا للسطو هذه الليلة بينما كنا نحضر مباراة لكرة القدم. لحسن الحظ، لم يكن أحد موجودا في المنزل وقت الحادث، لكن الأمر كان مؤلما للغاية، وشعرنا بأنه انتهاك حقيقي لخصوصيتنا وخصوصية عائلتنا".

وطالبت صديقة باري الجمهور بالمساعدة في الوصول إلى المتورطين، داعية كل من يمتلك معلومات أو شاهد تحركات مشبوهة إلى التواصل معهما، معلنة استعدادهما لتقديم مكافأة مالية مقابل معلومات تساعد في تحديد هوية المسؤولين عن السرقة.

وقالت: "إذا كان أي شخص قد رأى أو سمع شيئا مريبا، أو يمتلك معلومات يمكن أن تساعدنا، فسنكون ممتنين للغاية إذا تواصل معنا. كما أننا مستعدون لتقديم مكافأة مالية مقابل أي معلومات تحدد هوية المتورطين. شكرا لكم جميعا على دعمكم".

وتأتي الحادثة بعد نحو أسبوعين من ظهور باري في مقطع فيديو على منصة "يوتيوب"، فتح خلاله أبواب منزله أمام أحد صناع المحتوى، الذي اصطحب المشاهدين في جولة داخل منزل مهاجم إيفرتون.

واستعرض الفيديو تفاصيل المنزل المكون من طابقين، والذي وصفه المؤثر بأنه "قصر صغير"، وشملت الجولة مختلف الغرف والمرافق، إلى جانب السيارات الخاصة باللاعب والمسبح ومجموعة من الحقائب الفاخرة، واستمرت لأكثر من ساعة.

وأعادت عملية السطو تسليط الضوء على المخاطر المرتبطة باستعراض منازل وممتلكات الرياضيين عبر منصات التواصل الاجتماعي، خصوصا عندما تكشف هذه المقاطع تفاصيل أماكن إقامتهم ومرافقها.

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات