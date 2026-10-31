الشيباني: أكثر من ألف اعتداء إسرائيلي على سوريا خلال أقل من عامين

أعلن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، اليوم السبت، أن "إسرائيل" شنت أكثر من ألف اعتداء على بلاده خلال أقل من عامين، أودت بحياة عشرات الأشخاص، مطالبا بالعودة إلى خطوط ما قبل 8 كانون الأول/ ديسمبر 2024.

جاء ذلك في كلمة للشيباني خلال جلسة حول مرتكزات الأمن الإقليمي، ضمن أعمال الدورة الثانية والعشرين لمؤتمر “حوار المنامة 2026″، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا”.

وقال الشيباني: "تعرضت أراضينا لأكثر من ألف اعتداء إسرائيلي خلال أقل من عامين أودت بحياة العشرات، فكيف يستقيم مطلب ضبط الحدود وحصر السلاح بينما السيادة السورية تنتهك وتستهدف بشكل يومي".

وأضاف: "ندين الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على أراضينا، وطالبنا بالعودة إلى خطوط ما قبل الثامن من كانون الأول لعام 2024 وتفعيل اتفاق فض الاشتباك لعام 1974".

وشدد على أن الجولان أرض سورية، وأن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 497 هو المرجعية في هذا الشأن.

المصدر / فلسطين أون لاين