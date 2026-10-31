"الصحة": 6 شهداء و26 مصاباً خلال 48 ساعة بغزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم السبت، وصول 6 شهداء و26 مصاباً إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الـ48 الماضية، جراء استمرار العدوان الإسرائيلي.

وأفادت الوزارة، في تقريرها الإحصائي اليومي، بارتفاع حصيلة الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر/تشرين الأول 2025 إلى 1,580 شهيداً، والإصابات إلى 5,711، فيما بلغ إجمالي حالات انتشال الضحايا من تحت الركام 845 شهيداً.

ووفق التقرير، ارتفعت الحصيلة التراكمية للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 74,594 شهيداً و175,834 مصاباً، منذ بدء العدوان.

وأوضحت الوزارة أنها أضافت 18 شهيداً إلى الإحصائية التراكمية، بعد استكمال بياناتهم واعتمادها من لجنة اعتماد الشهداء، وذلك منذ آخر تحديث للإحصائية في 24 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وتواصل المستشفيات في قطاع غزة استقبال الشهداء والجرحى جراء الاعتداءات الإسرائيلية، في ظل استمرار تداعيات العدوان على المنظومة الصحية والقدرة الاستيعابية للمرافق الطبية.

المصدر / فلسطين أون لاين