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وفاة رضيعتين بحريق خيمة للنازحين في مواصي خان يونس

31 أكتوبر 2026 . الساعة 10:25 بتوقيت القدس
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من مراسم دفن الطفلتين

توفيت رضيعتان، صباح اليوم السبت، متأثرتين بإصابتيهما جراء حريق، اندلع مساء أمس، في خيمة تؤوي نازحين بمواصي خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية، بوفاة الطفلتين الرضيعتين حبيبة زنون "4 أشهور"، وأسيل أبو صهيبان "6 شهور"، متأثرتين بإصابتيهما في حريق إندلع في خيمة بمواصي خانيونس.

وشهدت مخيمات النزوح في قطاع غزة حرائق مماثلة أسفرت عن ضحايا، بينهم أطفال، وإصابة آخرين بحروق، في ظل الظروف المعيشية القاسية التي يواجهها النازحون، واضطرارهم للإقامة في خيام تفتقر إلى الحد الأدنى من معايير السلامة والأمان.

المصدر / فلسطين أون لاين
#حريق #نازحين #خيمة

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