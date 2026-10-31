غزة.. هنا تُغتال الطفولة قبل أن تتعلم الحياة

تتجلى معاناة أطفال قطاع غزة مع استمرار حرب الإبادة بصفتها واحدة من أشد المآسي الإنسانية في العصر الحديث، إذ يفقد هؤلاء الصغار حياتهم الطفولية بكاملها، ويتحولون إلى ضحايا مباشرين لإستراتيجية إرهابية إسرائيلية تجمع بين العمليات العسكرية والنفسية في آن واحد، إذ يصبح الطفل الغزي بين جريح وشهيد ومعاق ومريض، في مشهد يومي يعكس انهيار كل معايير الإنسانية والقانون الدولي.

وقد بلغ عدد الأطفال الشهداء، وفق أحدث الإحصائيات، أكثر من عشرين ألفاً ومائة وتسعة وسبعين طفلاً.

هذه الإستراتيجية الإرهابية لا تقتصر على القصف والتدمير، بل تمتد إلى أبعاد نفسية عميقة تهدف إلى كسر إرادة الجيل الجديد في غزة من خلال فرض واقع من الرعب المستمر، حيث تتردد أصوات المدافع والقصف ليلاً ونهاراً، وتتراكم مناظر الدمار والشهداء المقطعة أوصالهم أمام أعين الأطفال الذين ينامون على أصوات الرصاص والانفجارات، فيفقدون الإحساس بالأمان الذي هو حق أساسي لكل طفل في هذا العالم.

وقد أصبح الأطفال في غزة يعيشون في حالة من الفقدان المتواصل لأحبائهم وأصدقائهم، إذ يختطف الموت أفراد أسرهم واحداً تلو الآخر، ويتركون وحيدين يواجهون واقعاً قاسياً يتجاوز قدراتهم النفسية والجسدية، ما يؤدي إلى تراكم الصدمات التي تحول الطفولة إلى مجرد ذكرى بعيدة لا مكان لها في حاضر مليء بالدمار والخوف.

ومن أبرز الأمثلة على هذه المأساة قصة الطفل محمد الذي فقد والديه وإخوته في قصف إسرائيلي واحد، فأصبح يتيماً في لحظة واحدة، يواجه العالم بمفرده بعد أن تحول منزله إلى ركام، ودُفن أحباؤه تحت الأنقاض، في مشهد يلخص حجم الجريمة الإنسانية المرتكبة بحق أطفال غزة، ويبرز كيف تتحول الاستراتيجية العسكرية إلى أداة للإبادة النفسية والاجتماعية.

إن الأطفال الذين ينجون من الموت يتحولون إلى جرحى ومعاقين ومرضى يعانون إصابات جسدية ونفسية مزمنة، في ظل غياب الخدمات الطبية الكافية وتدمير المستشفيات والمدارس، مما يجعلهم ضحايا مزدوجين للحرب والحصار، في إستراتيجية تهدف إلى إضعاف المجتمع الغزي من جذوره وحرمانه من جيل قادر على البناء والمقاومة.

وبلغة سياسية وإنسانية تذكرنا بمفاهيم العدالة والكرامة الإنسانية كما حللها المفكرون النقديون، فإن ما يجري في غزة يمثل انتهاكاً صارخاً لكل المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الطفل، ويضع النظام الدولي أمام اختبار حقيقي لقدراته على حماية الضعفاء من آلة القتل المنظمة التي تستهدف الطفولة عمداً.

إن هذه المعاناة لا تقتصر على الأبعاد المادية، بل تمتد إلى تدمير الهوية والأمل، حيث يفقد الأطفال القدرة على اللعب والتعلم والحلم في مستقبل أفضل، فيتحولون إلى شهود على جريمة مستمرة تجعل من غزة مختبراً للإرهاب النفسي والعملياتي الذي يتجاوز حدود الحرب التقليدية إلى حرب على الإنسانية ذاتها.

وفي مواجهة هذا الواقع، يصبح من الضروري الدعوة إلى فعل قضائي دولي عاجل يحاسب المسؤولين عن هذه الجرائم، ويوقف القتل في غزة من خلال تفعيل آليات العدالة الدولية ومحاكم الحرب لحماية الأطفال وفرض احترام القانون الدولي الإنساني، قبل أن يتحول الجيل الغزي بكامله إلى جيل من الضحايا الذين لا يعرفون سوى صوت المدفع وصورة الدمار.

المصدر / فلسطين أون لاين