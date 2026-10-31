إصابة باعتداء للمستوطنين واعتقالات خلال اقتحامات بالضفة الغربية

أصيب مواطن بجروح، اليوم السبت، جراء اعتداء مستوطنين عليه بالضرب في قرية دوما جنوب نابلس، فيما شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اقتحامات واعتقالات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.

وأفاد رئيس مجلس قروي دوما، سليمان دوابشة، بأن مستوطنين هاجموا، عددًا من المواطنين في منطقة الشجرة شرق القرية، واعتدوا عليهم بالضرب المبرح، ما أدى إلى إصابة أحدهم بجروح في الرأس.

وأضاف أن قوات الاحتلال اقتحمت القرية عقب الاعتداء، وأغلقت مدخلها الرئيسي، واحتجزت مركبة إسعاف حضرت لنقل المواطن المصاب.

وفي سياق متصل، أعادت قوات الاحتلال اعتقال الأسير المحرر أحمد صوالحة، فجر اليوم، من قرية عزموط شرق نابلس، بعد يوم واحد فقط من الإفراج عنه.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت القرية، وداهمت منزل صوالحة، قبل أن تعيد اعتقاله.

وفي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة مواطنين، بينهم سيدة، عقب اقتحام أحياء متفرقة من المدينة ومداهمة منازلهم وتفتيشها.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت أسامة يوسف الشامي (64 عامًا)، من منزله في حي الهدف غرب مخيم جنين، وناصر الجعص من حي الجابريات، إضافة إلى سيدة من حي حرش السعادة غرب المدينة، وهي زوجة المواطن إيهاب السلامة، شقيق الشهيد فاروق سلامة، وذلك عقب مداهمة منزل عائلتها.

وفي سياق آخر، استولت قوات الاحتلال على مبالغ مالية من مركبات مواطنين احتجزتها للتفتيش عند دوار جبع جنوب جنين، فجر اليوم.

وأظهر مقطع فيديو وثقه سائق مركبة عمومية استيلاء جنود الاحتلال على مبلغ 2500 شيقل من مركبته، بعد خلع الخزانة الخاصة بها وسرقة الأموال الموجودة داخلها.

وفي أريحا، اعتقلت قوات الاحتلال، اليوم السبت، الشاب محمد حامد أبو زينة من مخيم عقبة جبر جنوب المدينة، عقب اقتحام المخيم ومداهمة منزل ذويه وتفتيشه.

كما اقتحمت قوات الاحتلال، الليلة الماضية، مدينة طوباس بتعزيزات عسكرية، ونشرت وحدات راجلة في أحد أحيائها، وداهمت عددًا من منازل المواطنين وفتشتها، دون أن يُبلغ عن اعتقالات.

المصدر / فلسطين أون لاين